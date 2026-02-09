Fenerbahçe gümbür gümbür

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’ndan 2 gol

Trendyol Süper Lig’de 21. hafta maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-0 yenerek lider Galatasaray’ı 3 puan geriden takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, böylece ligdeki yenilmezliğini 22. haftaya taşıdı

16. dakikada Zuzek’in ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesini, VAR incelemesinin ardından, hakem Ali Şansalan penaltı olarak değerlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde, penaltıyı ağlarla buluşturan Anderson Talisca, bu sezon, Süper Lig’de 12. golünü attı.

27’de Marco Asensio’nun nefis topuk pasını dönerek alan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ricardo Velho’yu avladı: 2-0

Asensio bu sezon ligde Kanarya’da, 17 karşılaşmada 9 gol, 7 asiste ulaştı.

33’te Mert Müldür’ün soldan ceza sahasına kaleye paralel pasında Kerem Aktürkoğlu’nun şutu, savunmadan Zan Zuzek’e çarparak ağlarla buluştu: 3-0

Kerem Aktürkoğlu böylece, bu sezon 3. golünü kaydetmiş oldu.

İşte fair-play örneği – Video

Bu arada Gençlerbirliği’nden Oğulcan Ülgün, 40. dakikada boş pozisyonda gole giderken Mert Müldür’ün yerde olduğunu görünce oyunu durdurdu ve bu ülkede fair-play ruhlu oyuncuların da olduğunu gösterdi.

55’te Sekou Koita, kaleci Ederson’un kornerden yumrukladığı topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.

77’de Asensio’nun şutu yan direkte patladı.

3-1

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ

STAT: Chobani Stadyumu

HAKEMLER: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir, Eren Özyemişçioğlu (VAR)

GOLLER: Anderson Talisca (Dk. 16 pen.), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 27 ve 33) / Sekou Koita (Dk. 55)

SARI KARTLAR: Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir / Pedro Pereira, Henry Onyekuru

FENERBAHÇE: Ederson – Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü (Dk. 70 Yiğit Efe Demir), Jayden Oosterwolde, Mert Müldür – Matteo Guendouzi, N’Golo Kante (Dk. 62 İsmail Yüksek) – Dorgeles Nene, Marco Asensio (Dk. 82 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 70 Anthony Musaba) – Anderson Talisca (Dk. 82 Sidiki Cherif)

GENÇLERBİRLİĞİ: Ricardo Velho – Pedro Pereira, Dimitris Goutas (Dk. 76 Matej Manousek), Zan Zuzek, Thalisson – Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Henry Onyekuru), Dele Bashiru – Göktan Gürpüz (Dk. 58 Adama Traore), Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 58 Cihan Çanak) – Sekou Koita (Dk. 82 Dal Varesanovic)

Ligde bugün alınan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kayserispor-Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-1