Zelenskiy: Ateşkes liderler görüşmeden sağlanamaz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zoom üzerinden yapılan toplantıda konuşan Zelenskiy, Türkiye’de yapılan son müzakerelerde Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Zelenskiy’den esir takası açıklaması

Zelenskiy, “Askerlerimiz takas edilecek. 1000’e karşı 1000 olacak. Ayrıca 200’e karşı 200 daha eklenebilir” dedi. Ayrıca, her iki taraf arasında toplam 6 bin askerin cesedinin takas edileceğini belirtti. Zelenskiy, “Tarafımız, Rus tarafına 6 bin Rus askerin cesedini teslim etmeyi kabul etti ancak bu konunun çok dikkatli şekilde incelenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Liderler görüşmesi vurgusu

Ateşkes sağlanması için liderler düzeyinde bir görüşme gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu dile getirdi. Zelenskiy, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a liderler düzeyinde bir görüşmeyi desteklediğimi söyledim. Çünkü, bizim görüşmemiz olmadan ateşkes olmayacağı izlenimine sahibim” dedi.

Rusya’nın memorandumu

Zelenskiy, ateşkes için Rusya tarafından Ukrayna heyetine iletilen memorandum hakkında henüz detaylı bilgiye sahip olmadığını belirtti. Belgede, Rusya’nın taleplerini öğrendiğini ifade eden Zelenskiy, “Bu belge, daha çok ‘Rusya’nın ültimatomuna’ benziyor” şeklinde konuştu.

