Zelenskiy: Ukrayna Halkı Yalnız Değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’deki temasları kapsamında Washington’daki Ukrayna Evi’nde Ukraynalı toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Ukrayna’nın yalnız olmadığını vurgulayan Zelenskiy, savaşın gölgesinde Ukrayna’nın sesinin dünyada duyulmasının önemli olduğunu belirtti.

Zelenskiy “Ukrayna’nın Çıkarları Dünyanın Her Köşesinde Temsil Edilmeli”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna halkına destek mesajı veren Zelenskiy, “Ukrayna’nın sesinin duyulması, ne savaş sırasında ne de sonrasında hiç kimsenin bunu unutmaması bizim için çok önemli. Ukrayna halkının yalnız olmadığını, çıkarlarının dünyanın her ülkesinde, her köşesinde temsil edildiğini bilmesi önemli.” ifadelerini kullandı.

ABD’de Ukrayna toplumuyla buluşan Zelenskiy, uluslararası desteğin yalnızca diplomatik ve maddi değil, siyasi ve manevi açıdan da sürdüğünü belirterek, “Bu zor zamanlarda verdiğiniz destek, Ukrayna ve Ukraynalılar için gösterdiğiniz tüm çabalar, sadece diplomatik ve maddi değil, aynı zamanda siyasi ve dua yoluyla da verdiğiniz yardımlar için teşekkür ederim.” dedi.

ABD Ziyareti ve Destek Arayışları

Zelenskiy’nin ABD ziyareti, Ukrayna’nın Batı’dan askeri ve ekonomik destek beklentilerinin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Rusya ile süren savaşta uluslararası desteğin sürmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, müttefiklerinden ek yardımlar ve askeri destek arayışlarını sürdürüyor.

Ukrayna liderinin açıklamaları, ülkesinin direnişini sürdürdüğünü ve uluslararası toplumdan gelen desteğin hayati önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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