Ekrem İmamoğlu YÖK raporu hakkında bugün suç duyurusunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK raporu, hukuki süreç başlatılmasına neden oldu. İmamoğlu’nun hukuk ekibi, bugün saat 11.00’de Saraçhane’de bir basın açıklaması yaparak süreci kamuoyuna duyuracak.

Ekrem İmamoğlu YÖK Soruşturmasına Karşı Adım Attı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletmişti. Başsavcılık da bu rapor doğrultusunda İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla bir soruşturma başlatmış ve ifade vermesi için süre tanımıştı.

İmamoğlu’nun avukatları ise rapordaki iddiaları belgelerle yalanlayarak, YÖK’ün verdiği bilgilerin hukuki dayanağı olmadığını savunmuştu. Avukatlar, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde tüm şartları sağladığını ve YÖK’ün 1996’da getirdiği kuralların geriye dönük uygulanamayacağını belirtti.

YÖK Raporuna Karşı Hukuki Mücadele

İmamoğlu’nun hukuk ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Kasım 1991 tarihli YÖK Yönetim Kurulu kararına göre Girne Amerikan Üniversitesi YÖK tarafından tanınmakta, ancak kampüsü tanınmamaktadır. Avukatlar, İmamoğlu’nun yatay geçiş başvurusunun Ağustos 1990’da yapıldığını ve o dönemde tanınırlık veya denklik şartı aranmadığını belirterek, YÖK’ün hukuksuz bir değerlendirme yaptığını iddia ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın hukuki değil siyasi bir süreç olduğu iddia edilirken, bu sürecin İmamoğlu’nun siyasi geleceği üzerindeki etkileri de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi’nden Açıklama

Konuya ilişkin olarak İstanbul Üniversitesi de bir açıklama yaparak, Ekrem İmamoğlu YÖK raporu ve diploması hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu. Açıklamada, “Gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir” denildi.

Ekrem İmamoğlu YÖK raporuna karşı hukuk mücadelesini sürdürürken, 23 Mart’ta gerçekleşecek CHP ön seçimleri öncesinde bu sürecin siyasi sonuçları da merak konusu. Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında İmamoğlu’nun avukatlarının kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bundan sonra izlenecek hukuki süreç büyük ilgi görüyor.