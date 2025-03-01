Galatasaray’dan TFF ve Tahkim Kurulu’na Suç Duyurusu

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Tahkim Kurulu üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı yönetim, TFF’nin hukuka aykırı ve keyfi uygulamalar yaptığını savundu.

Galatasaray’dan TFF’ye Sert Tepki: “Görevi Kötüye Kullanma” Suçlaması

Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Tahkim Kurulu üyelerine yönelik suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Natan, mevcut yönetimin taraflı kararlar aldığını ve hukuka aykırı uygulamalar yaptığını iddia etti.

Açıklamada, “Türk futbolunu, Türk hakemlerini ve Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho’nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar, sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını göstermektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Natan, kamu gücünü elinde bulunduran TFF yönetiminin keyfi kararlarla hareket ettiğini belirterek, “Kulübümüz, göreve geldikleri günden bu yana hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ve teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı olan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaktır.” dedi.

“Galatasaray’a Karşı Oyunlar Oynanıyor”

Sarı-kırmızılı kulübün Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesine vurgu yapan Can Natan, Galatasaray’ın saha içinde ve dışında engellenmeye çalışıldığını iddia etti.

“Galatasaray, son birkaç yıldır üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha da değerli kılmıştır.” ifadelerini kullanan Natan, rakiplerinin adaletsiz yaklaşımlar sergilediğini öne sürdü.

Son olarak, “Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım: Tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız, Galatasaray yeniden tarih yazacak.” diyerek, kulübün şampiyonluk yolundaki kararlılığını vurguladı.

Galatasaray’ın suç duyurusu ile ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, TFF’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.