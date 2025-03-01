Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kuruluna Yeniden Seçildi

Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) 54. Genel Kurulu’nda yapılan seçimde yeniden yönetim kuruluna seçildi. Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmeye devam edecek olan Arat, yaptığı açıklamada Avrupa Oyunları sürecinde EOC ile Türkiye arasında köprü olacağını belirtti.

Hasan Arat, Yeniden EOC Yönetiminde

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Beşiktaş başkanlığından istifa eden ve kamuoyundan uzak bir dönem geçiren Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Kurulu’na katılarak spor yönetimindeki aktif rolünü sürdürdü.

Frankfurt’ta gerçekleştirilen 54. EOC Genel Kurulu’nda Spyros Capralos yeniden başkan seçilirken, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat da yönetim kuruluna doğal üye olarak dahil edildi. Arat, 2027’de İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Oyunları sürecinde EOC ile Türkiye arasında köprü olacağını ifade etti.

“Türkiye’yi Temsil Etmek İçin Göreve Devam Ediyorum”

Seçim sonrası açıklama yapan Hasan Arat, EOC’nin yönetim kurulunda 12 yıldır Türkiye’yi temsil ettiğini vurgulayarak, “EOC tüzüğü gereği Avrupa Oyunları’nı düzenleyecek ülkenin temsilcisi yönetimde yer alır. Türkiye adına yeniden yönetime girmem için öneri verildi ve bu oybirliğiyle kabul edildi. Ben, Türkiye’yi temsil etmek için yeniden yönetime girdim. Burada Türkiye ile EOC arasında bir köprü olacağım.” dedi.

Beşiktaş Toplantısına Katılmadı

Siyah-beyazlı camiada ihraç edilmesi gündemde olan Hasan Arat, bugün gerçekleştirilen Beşiktaş Divan Kurulu’nun 2024 yılı 3. olağan toplantısına katılmadı. Arat’ın, kulüp yönetimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınması ve Beşiktaş gündeminden uzak durması dikkat çekti.

TMOK Genel Kurulu’nda Yer Almayacak

Öte yandan Hasan Arat, 16 Mart’ta yapılacak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olağan Genel Kurulu’nda herhangi bir yönetim pozisyonunda yer almayacağını açıkladı. Genel kurulda aday olan isimlere başarılar dileyen Arat, Avrupa Olimpiyat Komiteleri bünyesinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Hasan Arat’ın yeniden EOC yönetimine seçilmesi, Türkiye’nin uluslararası spor yönetimindeki etkisini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.