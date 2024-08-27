Okul bahçeleri şirketlere veriliyor, para bakanlığa gidecek!

İhale sonucu kazanılacak paralar okullara değil Milli Eğitim Bakanlığı’na kalacak.

Sözcü gazetesinin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında protokol imzalandı.

Protokole göre MEB okul kiralamalarından elde edilen kazancın yüzde 80’ini, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ise yüzde 20’sini alırken okullar, bahçe, saha, spor salonu, büfe ve benzeri amaçlı kiralanan okul duvarı gibi alanlardan gelir elde edemeyecek.

Oysa geçmiş yıllarda okul bahçelerinin otopark gelirleri okulların aile birlikleri tarafından işletildiğinde elde edilen kazanç okul ve öğrenciler için harcanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kiralama gelirlerinden elde edilecek gelir direkt bakanlığa yani merkezi hükümete aktarılmış olacak.

Okullar şirketlere açıldı, tepkiler gecikmedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara ait alanları ihale yöntemi ile şirketlere kiralamaya gitmesine ise tepkiler sürüyor. İhale yöntemi ile kiralamaya gidilecek okullardan birisi de İzmir’in en köklü okullarından İzmir Atatürk Lisesi.

İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği üyeleri, ihale usulü ile kiralamaların yapıldığı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak “Okullar bizimdir ranta açılamaz” dövizleri ile Milli Eğitim Bakanlığı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterdi.

CHP’li heyetin de aralarında bulunduğu kalabalık, vali ve tüm yetkilileri ihaleleri iptal etmeye ve görevini yapmaya çağırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na tepkilerin en büyük nedenlerinden birisi de okula ait alanların şirketlere kiralanması ile okul bahçelerinin her türlü tehlikeye açık hale gelebileceği, kriminal suçların yaşanabileceği ortamlara açık hale gelebilecek olması.

SÖZCÜ’ye konuşan dernek üyeleri, “Bu yapılanın eğitim açısından çocuklarımıza bir faydası yoktur. Devletin eğitim kurumları asla ticari işletme ve rant kapısı değildir” diyerek ihaleye karşı çıktı.

Güvenlik açısından büyük bir zafiyetin yaşanacağından endişelenen dernek üyeleri, SÖZCÜ’ye bakanlık ve il müdürlüğünün bir an önce bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini dile getirdi.

Üst üste sloganlar atarak basın açıklaması düzenleyen dernek üyeleri ve CHP’li heyet basın açıklamasının ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünden ayrıldı.