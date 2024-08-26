Dünyanın en yüksek köprüsü: Millau Viyadüğü

Neredeyse 20 yıllık planlama gerektiren, gerçekten mükemmel bir yapı Millau Viyadüğü hatta uzaydan bile görülebiliyor.

Mega inşaat, açılışından bu yana sadece bölgedeki ulaşımda devrim yaratmakla kalmadı, aynı zamanda küçük Millau kasabasını da turistik bir cazibe merkezine dönüştürdü.

Küçük Fransız kasabası Millau’nun sakinleri bir mucizeye tanık olmak istiyorlarsa tek yapmaları gereken üstlerindeki gökyüzüne bakmak.

Ne zaman olursa olsun, herhangi bir günde ve bu 20 yıldır böyle.

2004 yılında, şu anda Millau Viyadüğü olarak bilinen dünyanın en yüksek köprüsü açıldı.

Daha önce sürücülerin ne pahasına olursa olsun kaçınmak istediği bir yeri, tüm bölgedeki en büyük turistik cazibe merkezlerinden birine dönüştürdü. Ve aynı zamanda yerel ve ulusal ulaşım sisteminde tamamen devrim yarattı.

Millau Viyadüğü’nü çevreleyen çıplak gerçekler tek başına kesinlikle nefes kesici.

CNN’e göre, pitoresk Tarn Nehri vadisinin 336,4 metre üzerinde baş döndürücü bir şekilde uzanıyor ve neredeyse iki buçuk kilometre uzunluğunda.

Kesin olarak 2460 metre. Uzaydan bile görülebilen bu modern mimari anıtı inşa etmek için 600 işçi, üç yıllık bir süre içinde toplam 290.000 ton çelik ve betonun montajını yaptı.

Köprü, yükseklikleri 78 ila 245 metre arasında değişen toplam yedi sütunla destekleniyor.

Millau Viyadüğü: 5100 filin ağırlığı

Bunların her biri 342 metre mesafeye kuruluyor. Bu, Paris‘teki Eyfel Kulesi’nin (330 metre yüksekliğinde) yatıldığında böyle bir boşluğa kolaylıkla sığabileceği anlamına geliyor.

Her gün sayısız otomobilin üzerinden geçtiği asfalt yüzeyin kalınlığı dört metreden fazla ve ağırlığı ise 36 bin ton.

Bu, yaklaşık 5.100 yetişkin Afrika filinin ağırlığına karşılık geliyor.

Millau Viyadüğü artık o kadar meşhur ki, A75’in Clermont-Ferrand’dan Béziers’e giden güzergahında kendi ziyaretçi merkezi bile var.

Bölgedeki trafiği iyileştirmeye yönelik planlar 1980’lerden bu yana uygulanıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Valerie Giscard d’Estaing, ülkenin kuzeyinden güneyine veya tam tersi yönde ulaşımı kolaylaştıracak A75’i inşa ettirmeye karar verdi.

Millau, derin vadiler ve boğazlarla dolu engebeli bir dağlık bölge olan Massif Central olarak adlandırılan bölgenin ortasında yer alır ve o zamanlar neredeyse hiçbir ulaşım bağlantısına sahip değildi.

Hepsi bu kadar da değil: O zamanlar orta Fransa’nın tamamı, ekonomik kalkınmayı kelimenin tam anlamıyla yavaşlatan kötü yol koşullarından muzdaripti. Millau Viyadüğü’nün tüm bunları değiştirmesi gerekiyordu.

Nefret edilen yer

Köprünün inşasından sorumlu olan mimar Lord Norman Foster’a göre Millau o zamanlar “son derece güzel bir yerdi ama Fransa’nın en kötü darboğazıydı”.

Bununla, şehrin içinden geçen yolun, yetersiz durumu nedeniyle her gün 20 kilometreye varan trafik sıkışıklığıyla tıkandığı anlamına geliyor.

Bu ve buna bağlı hava kirliliği yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdü. Ayrıca burası kötü bir üne sahipti ve hatta berbat koşullar nedeniyle sürücüler tarafından nefret ediliyordu.

Ta ki Foster’ın ekibi nihayet 1987’de Millau Viyadüğü’nü planlamaya başlayana kadar.

Ancak bölgenin zorlu arazi yapısı başlangıçta uygun bir mimari çözüm arayışını oldukça zorlaştırdı.

Şehrin yanına bir köprü inşa etme kararının alınması neredeyse üç yıl sürdü. Foster, Millau Viyadüğü vizyonu üzerinde jeologlar, jeoteknologlar, yol inşaatçıları ve ortağı Michel Virgoleux ile hararetli bir şekilde çalıştı.

Köprülerini şehrin ve vadinin üzerinden geçirme fikri akıllarına geldiğinde, ilk taslaklar yalnızca birkaç gün sürdü. Ve cesur bir vizyon yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladı.

Millau Viyadüğü: Somut adım 1996’da

Ekip, Millau Viyadüğü’nü inşa etmek için resmi olarak 1996 yılında görevlendirildi.

O dönemde Fransız devleti buna ilişkin bir ihale açmıştı. En başından beri mimarların arzusu, Tarn Vadisi’nin güzelliğini yok etmeyecek, aksine onu bir ölçüde tamamlayacak bir köprü inşa etmekti.

Her şeyden önce, eşsiz güzellikteki doğalarından endişe duyan Millau ve bölge sakinlerini karşılarına aldılar.

Gerçek inşaat sırasında da dikkate alınması gereken birçok şey vardı. Doğa şartlarına dayanabilecek kadar yüksek bir köprü nasıl inşa edilebilir?

Özellikle Millau Viyadüğü üzerindeki yolun döşenmesi, kritik rüzgar koşulları nedeniyle ekibe büyük zorluklar yaşattı.

Sonunda her biri üç güne kadar sürebilen farklı bölümlerde toplandı. Tabii ki, eğer hava tahminleri inşaatın mümkün olabileceğine dair iyi beklentiler vaat ediyorsa.

Ve bugün elementlerin hala dünyanın en yüksek köprüsü üzerinde büyük bir etkisi var. Koşullara bağlı olarak 50 santimetreye kadar genişleyebilir veya daralabilir.

Mimarlar inşaatın başladığı 2001 yılından bu yana neredeyse körü körüne çalıştılar ve her adımda malzemelerine ve uzmanlıklarına güvenmek zorunda kaldılar.

Yılda 4 bin ton CO2

Aralık 2004’te dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Millau Viyadüğü’nün açılışını törenle yaptı.

Dünyanın en yüksek köprüsünün en üstün özelliği, başından itibaren çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekti.

Yalnızca ilk yıl, mimari harikayı hayranlıkla izlemek için her hafta sonu Millau’ya ve bölgeye 10 bin araba geliyordu.

Köprü sayesinde, Fransa’nın kuzeyinden güneyine veya tam tersine seyahat etmek bir anda kolaylaştı ve tüm ulaşım sisteminde devrim yarattı.

O zamandan beri Millau turistlerin daha uzun süre kalmayı sevdiği bir yer oldu.

Burası Roma döneminde çömlekçilik sanatıyla ünlüydü. Dünyanın en yüksek köprüsünün altındaki Tarn Nehri’nde tekne turları da son derece popüler.

Millau Viyadüğü her yıl yalnızca ağır nakliyeden kaynaklanan 40.000 tonluk inanılmaz miktarda CO2 tasarrufu sağlıyor.

Bu, 40.000 ağacın 40 yıllık bir süre içinde emebileceği miktarla aynı.

Ve böylece, açılışının üzerinden neredeyse 20 yıl geçmesine rağmen köprü hala tüm bölgeyi daha iyiye doğru değiştiren bir mimari harikası.

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