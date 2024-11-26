2025 asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başlıyor

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız” dedi.

15 kişilik komisyon karar verecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle toplanacak. İşçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını TİSK temsil ederken, hükümet adına 5 üye görüşmelere katılacak. Geçen yıl ilk toplantısını 11 Aralık’ta yapan komisyonun, bu yıl da aralık ayının ilk haftasında çalışmalara başlaması bekleniyor.

Zam beklentileri yüksek

Asgari ücrete yapılacak zam oranına dair farklı senaryolar gündemde:

%25 Zam: 17.002 TL olan mevcut ücret, 21.252 TL’ye çıkacak.

%30 Zam: Yeni asgari ücret 22.102 TL olacak.

%35 Zam: Ücret 22.952 TL’ye yükselecek.

Son Tarih: 31 Aralık

Asgari ücret görüşmelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni ücretin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. TÜRK-İŞ’in, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücretli çalışanları heyetine dahil ettiği belirtiliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti olarak Asgari ücret taleplerinin 30 bin lira olduğunu belirterek “Bunun altında biz yokuz” dedi.

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