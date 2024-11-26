Özgür Özel: İktidar Öcalan için bir günde izin çıkaracak

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili şunları söyledi:

“Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı, o açıklamanın arkasında olduğunu defalarca söyledi. Ben geçen hafta şöyle bir şey yaptım. Biz diyoruz ki şehit gelmeyecekse, toplumsal mütabakata olacaksa Meclis’te görüşelim. Şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şey yapmayacağız.

Yankıoğlu, geçen hafta 34 şehit ve gazi ailesine gitti. Polis ve askerlerin derneğine gittim. Meclis’te şeffaf, hesap verilebilir, şehit aileleri de olursa, CHP’de işin içinde olursa destek veririz. Biz şehit ailelerinin ve gazilerin, onların evet demeyeceği hiçbir şey demeyeceğiz. Buradan 22 yıl sonra seçim kaybeden iktidar çok iyi bildiği bir şey başladı.

Artık bir rezaleti ifşa etmenin zamanı geldi. Ahmet Özer tutuklandığında bakanlığa bir dilekçe yazdık. Bu grup her görüşten insanları ziyaret etti. Bu grup kime başvursa yazı gider. 28 gündür CHP Genel Başkanı, milletvekilleri ve yardımcılarımız görüşme evrakına cevap vermiyorlar. Bir aydır o Pazartesi gelmedi. Bakan telefonlara çıkmıyor.

Bakan Yardımcısı diyor ki Akın Gürlek’e karşı ağır konuşuyorsunuz. Senin de o talimatı verenin de alnını karışlarım. Numan Bey Meclis Başkanı olarak nasıl çözemezsiniz?

Akın Gürlek bu Saray’ın celladıdır, seyyar giyotinidir. Akın Gürlek’e bu bakanın gücü yetmemektedir. Bakan onun sicil amiridir. Bu bakanın imamı Akın Gürlek’tir. 28 gün sustuk, be utanmazlar, Allahsızlar… Bundan sonra böyle, Saray’ın aparatlarına her Salı söyleyeceğiz. Adalet Bakanı olan kişi Çarşamba görüşeyim, bir izin vereyim diyorsun ya yazıklar olsun sana…

Yarın milletvekilleri DEM Parti’den Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidecek. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı’na belediye başkanını ziyaretine izin verilmiyor. Bizi belediye başkanımızla görüştürmeyen iktidar Öcalan için bir günde izin çıkaracak.”