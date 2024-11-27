İsrail ile Lübnan arasında ateşkes yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna duyurulan ve İsrail ile Lübnan hükümetlerinin onayıyla resmileşen ateşkes, yerel saatle 04.00’te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girdi. Ateşkes kapsamında İsrail, Lübnan’a karadan, denizden veya havadan askeri saldırı düzenlemeyecek; Hizbullah ve diğer silahlı gruplar da İsrail’e saldırıda bulunmayacak.

Lübnan ordusu sınır hattında güvenliği sağlayacak

Anlaşma gereği, Lübnan’da silah satışı, tedariki ve üretimi hükümetin denetiminde olacak. Ruhsatsız altyapılar ve yasa dışı silahlar ortadan kaldırılırken, Lübnan ordusu sınır hattında güvenliği sağlayacak. İsrail, Mavi Hat’ın ötesindeki güçlerini 60 gün içinde çekmeyi taahhüt etti.

Lübnan’ın resmi güvenlik güçleri, ülkede silah taşıma ve operasyon yapma yetkisine sahip tek grup olacak. Ayrıca ABD, İsrail ve Lübnan arasında tanınmış kara sınırlarının oluşturulması için dolaylı müzakereleri teşvik edecek. Antlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere ortak bir komite oluşturulacak.

İsrail’den sivillere uyarı

Ateşkesin hemen ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnanlı sivillere yönelik dikkat çekici bir uyarıda bulundu. IDF Sözcüsü Avichay Adraee, Güney Lübnan’daki sivillere evlerine dönmekten kaçınmaları gerektiğini belirterek, “Güvenli eve dönüş tarihi konusunda sizleri bilgilendireceğiz” dedi. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, IDF’nin bölgedeki mevzilerde konuşlanmayı sürdüreceği ve daha önce boşaltılması talep edilen köylere yaklaşmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

Bu ateşkesin, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliği kalıcı olarak azaltıp azaltamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Taraflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına bağlı kalacaklarını taahhüt ederken, sınır hattında daha güvenli bir düzen oluşturulması amaçlanıyor.

Lübnan Kadın Milli Futbol Takımı oyuncusu Selin Haydar, İsrail’in Beyrut’un Şiyah bölgesine düzenlediği hava saldırısında başından yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

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