Bank Pozitif Hakkında Karar Verildi

Bank Pozitif yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Futbolistan’dan edindiğimiz bilgilere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 17 Mart 2025 tarihli kararına göre, Bank Pozitif’in nitelikli ortağı olan Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma neticesinde, Bank Pozitif’in %79 oranındaki hissesi üzerindeki temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Yasa Dışı Bahis Soruşturması Genişliyor

Banka yanı sıra, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu toplam 23 şirkete el konuldu. Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “7258 Sayılı Kanuna muhalefet” suçlamaları yöneltilen şüphelilerden 29’u adliyeye sevk edildi.

Bank Pozitif ile birlikte el konulan şirketlerin toplam değerinin 6 milyar 900 milyon TL olduğu belirtilirken, soruşturma kapsamında toplam 59 şüpheli tespit edildi ve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Flash TV ve Pozitifbank’a kayyum atandı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Bank Pozitif’in yanı sıra Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na da kayyum atandı. Flash TV’nin yeni kayyumu olarak eski Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı atandı.

Banka hakkındaki karar sonrası süreç nasıl ilerleyecek?

Banka hakkındaki bu karar, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirilirken, soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. TMSF’nin bankayla ilgili alacağı yeni kararlar ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu.