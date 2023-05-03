Ekonomi

Nisan Enflasyonu Açıklandı! TÜİK ve ENAG Arasında Yine Uçurum Var

2023 Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 43,68, ENAG ise yüzde 105,19 olarak açıkladı.

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Nisan Enflasyonu Açıklandı! TÜİK ve ENAG Arasında Yine Uçurum Var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 arttı.

Tüketici fiyat endeksindeki aylık artış serisi 52. aya ulaştı. Geçtiğimiz ay ise yıllık enflasyon yüzde 50,51 olarak açıklanmıştı.

ENAG Enflasyon Verileri Yine Farklı

ENAG verilerine göre nisan ayında enflasyon yüzde 4,86 artarken, yıllık artış yüzde 105,19 oldu.

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