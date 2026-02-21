Epstein dosyalarında Dr. Mehmet Öz yer aldı mı?

ABD’de kamuoyuna açıklanan milyonlarca Epstein belgesi yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Son yayımlanan dosyalarda, Başkan Donald Trump tarafından federal bir sağlık kurumunun başına getirilen Dr. Mehmet Öz’ün ismi de yer aldı. Belgelerde, Öz’ün 2016 yılında Jeffrey Epstein’a Sevgililer Günü partisi için e-posta daveti gönderdiği görülüyor.

Mehmet Öz”e Sevgililer Günü daveti

1 Şubat 2016 tarihli e-postada konu başlığında “Mehmet & Lisa Oz’s Valentines Celebration” ifadesi yer aldı. Davetin, Öz ve eşi Lisa Öz’ün bir yıl önce satın aldığı konut adresiyle örtüştüğü belirtildi. E-postanın Paperless Post platformu üzerinden gönderildiği kaydedildi.

Bu davetin, Epstein’ın 2008 yılında çocuklara yönelik suçtan hüküm giymesinden yıllar sonra gönderilmiş olması dikkat çekti.

Lutnick’in savunması

Epstein dosyalarında adı geçen bir diğer isim Ticaret Bakanı Howard Lutnick oldu. Senato’daki oturumda konuşan Lutnick, Epstein ile ilişkisine dair şunları söyledi:

“Burada bulunup bunu netleştirmekten memnunum. Jeffrey Epstein ile New York’ta yan yana evlere taşındığımız dönemde tanıştım. Sonraki 14 yıl içinde hatırlayabildiğim kadarıyla iki kez daha görüştüm. Yayımlanan milyonlarca belgeye baktığınızda aramızda muhtemelen toplam 10 civarında e-posta vardır. Onunla herhangi bir ilişkim yoktu. Neredeyse hiçbir bağım olmadı.”

Lutnick ayrıca 2012 yılında Epstein’ın ABD Virgin Adaları’ndaki Little Saint James adasını ziyaret ettiğini kabul ederek, bunun ailesiyle birlikte bir saatlik öğle yemeği olduğunu söyledi.

JD Vance’in değerlendirmesi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise yayımlanan dosyalar hakkında yaptığı değerlendirmede, belgelerin “Amerika’nın elit çevreleri arasındaki iç içe geçmiş yapıyı gösterdiğini ve bunun oldukça rahatsız edici olduğunu” söyledi. Vance, Başkan Trump’ın bu sosyal çevrenin dışında olduğunu savundu.

