Mehmet Öz Seçim Yarışını Kaybetti

ABD’de gündem ara seçimler. Pennsylvania’da senato adayı olan Mehmet Öz seçim sonucu umduğunu bulamadı.

Kongre’nin yönetimini belirleyecek ve hem Başkan Biden’ın bundan sonraki icraatları için hem de ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın yeniden adaylığının kapısını aralayacak seçimlerde en kritik eyalet olan Pennsylvania’da oylar sayılırken Cumhuriyetçilerin adayı Dr. Öz rakibi Fetterman‘a mağlup oldu.

ABD’de Senato’nun üçte biri olan 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisi’nin ise 435 koltuğunun tamamı için yapılan ara seçimlerde oylar sayılmaya devam ediyor.

Oylar sayılırken bütün gözler Senato için kritik bir öneme sahip olan Pennsylvania eyaletinde. Seçimlerde Senato’da çoğunluğunun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia’daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

Eski Futbolcu John Fetterman Seçimi Kazandı

Dövmeli aday Demokratlar için önemli bir zafer elde etti. John Fetterman, daha önce bir Cumhuriyetçi tarafından tutulan Senato koltuğunu kazandı. Demokratlar, zorlu Pennsylvania eyaletinde önemli bir Senato koltuğu elde etti. Demokrat aday John Fetterman, eski Başkan Donald Trump’ın desteklediği çok zengin TV doktoru ve siyasete yeni giren Mehmet Öz’ü mağlup etti.

Zafer stratejik olarak önemlidir: Demokratlar, ABD ara seçimlerinde ABD Kongresi’ndeki dar çoğunluklarını kaybetmekle tehdit ediliyor. Pensilvanya gibi birkaç hareketli eyaletin sonucu belirlemesi muhtemel.

Sancılı bir seçim süreci yaşayan Fetterman Mayıs ayında felç geçirmiş ve 4 ay boyunca seçim kampanyası düzenleyememişti.

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