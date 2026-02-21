Eyüpspor, 90’da vurdu

Eyüpspor’dan kritik galibiyet
Trendyol Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor, Gençlerbirliği’ni son anda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Son iki karşılaşmasını kaybeden İstanbul temsilcisinde 90+1’de Taşkın İlter’in derinlemesine pasında Metehan Altunbaş’ın sağ çaprazdan vuruşu sol direğe çarpıp ağlara gitti.
Eyüp bu sonuçla puanını 21’e yükseltti.
Metin Diyadin’in yerine geçen hafta teknik direktörlüğe Levent Şahin’i getiren Gençlerbirliği ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 23 puanda kaldı.
1-0
EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Abdullah Bora Özkara, Kerem İlitangil, Ümit Öztürk
GOL: Metehan Altunbaş (Dk. 90+1)
SARI KARTLAR: Jankat Yılmaz / Göktan Gürpüz, Zan Zuzek
EYÜPSPOR: Jankat Yılmaz – Talha Ülvan (Dk. 83 Denis Radu), Jerome Onguene, Baran Ali Gezek, Umut Meraş – Emre Akbaba (Dk. 65 Charles Andre Raux Yao), Taşkın İlter, Mateusz Legowski – Angel Quinones (Dk. 73 Dorin Rotariu), Umut Bozok, Lenny Pintor
GENÇLERBİRLİĞİ: Ricardo Velho – Pedro Pereira, Dimitris Goutas (Dk. 41 Matej Hanousek), Zan Zuzek, Thalisson – Dele Bashiru – Adama Traore, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Cihan Çanak), Franco Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 82 Abdurrahim Dursun) – Mbaye Niang (Dk. 58 Dal Varesanovic)