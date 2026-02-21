FutbolAvrupaSporVideo

Hull City’de düşüş devam ediyor

İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship Ligi’nde Queens Park Rangers'a evinde kaybetti

İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship Ligi’nde Queens Park Rangers'a evinde kaybetti

Hull City evinde şok oldu

İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship Ligi’nde Queens Park Rangers’ı (QPR) ağırladı.

Ev sahibi turuncu-siyahlılar, 21. dakikada Paddy McNair’in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü.

  1. dakikada Joe Gelhardt skoru 1-1 yapan golü kaydetti.

Hull’da Beşiktaş’tan kiralık olarak görev yapan Amir Hadziahmetovic, 68 dakika sahada kaldı.

84’te Daniel Bennie, konuk ekibi 2-1’lik üstünlüğe taşıdı

90+5’te Richard Kone skoru belirledi: 1-3

4 maçlık galibiyet serisinin ardından son 3 karşılaşmasında sadece 1 puan alabilen Hull, 32 maçta 54 puanla play-off hattında yer almayı sürdürdü.

Chelsea’nin eski yıldızı Frank Lampard’ın teknik direktörlüğünde şampiyonluğa koşan lider Coventry, deplasmanda West Bromwich Albion’ı 2-0 mağlup etti.

