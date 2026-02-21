Hull City’de düşüş devam ediyor

Hull City evinde şok oldu
İş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship Ligi’nde Queens Park Rangers’ı (QPR) ağırladı.
Ev sahibi turuncu-siyahlılar, 21. dakikada Paddy McNair’in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü.
- dakikada Joe Gelhardt skoru 1-1 yapan golü kaydetti.
Hull’da Beşiktaş’tan kiralık olarak görev yapan Amir Hadziahmetovic, 68 dakika sahada kaldı.
84’te Daniel Bennie, konuk ekibi 2-1’lik üstünlüğe taşıdı
90+5’te Richard Kone skoru belirledi: 1-3
4 maçlık galibiyet serisinin ardından son 3 karşılaşmasında sadece 1 puan alabilen Hull, 32 maçta 54 puanla play-off hattında yer almayı sürdürdü.
Chelsea’nin eski yıldızı Frank Lampard’ın teknik direktörlüğünde şampiyonluğa koşan lider Coventry, deplasmanda West Bromwich Albion’ı 2-0 mağlup etti.