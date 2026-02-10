Epstein dosyası, ABD’yi alt üst etti

Epstein’de sansürlenenler kim?

ABD, Epstein belgelerinin açıklanmasının ardından büyük şok yaşıyor.

Temsilciler Meclisi üyesi Melanie Stansbury:

“ABD hükümeti, ABD tarihinin en büyük cinsel istismar ve nüfuz ticareti skandalını aktif olarak örtbas etmeye çalışıyor ve Donald Trump bunun tam merkezinde yer alıyor.

Trump’ın adı bu dosyada 38.000 kez geçiyor.

Dosyalarda en az 6 erkeğin ismi sansürlendi.

Bu kişilerden birisi yabancı bir hükümette “oldukça üst düzey” bir isim. Bazıları da oldukça tanınmış isimler.” dedi.

Burada Stansbury’nin yabancı bir hükümette “oldukça üst düzey” dediği ve ismi sansürlenen kişinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğu iddia ediliyor.

Yazışmalarda, Macron’un eşcinsel olduğu öne sürülüyor.

Epstein’ın Macron ve eşi hakkındaki konuşmaları:

“Küçük bilgilerle birlikte bana Macron‘un erkek arkadaşının fotoğrafı gösterildi.”

Bannon: Asker mi?

‘Merak etme, arkandayım’ cümlesine yeni anlam kazandırıyor. Ya da ‘Fransızların arkanda durduğunu unutma.’

Stansbury’den ilginç. açıklamalar – Video