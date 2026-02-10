Özgür Özel’den Ankaragücü iddiası

Özgür Özel’den sert açıklamalar

CHP’de gündem partiden istifa eden ve AK Parti’ye geçeceği konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Özarslan ile ilgili bir iddia ortaya attı:

Mesut Özarslan, destek için Ankaragücü tribün liderine daire teklif etmiş.

Özel: “Tribün liderlerine daha dün, dün bu iş ortaya çıkıp da bu rezalet patlayıp da ‘millet bizi kınayacak, onu mazur görecek’ diye düşünüp pazar günü aldığı garantiye güvenip diyor ki; ‘Çarşamba günü AK Parti grubuna katılıyorum. Ankaragücü olarak yanımızda durun, her ihtiyacınızı karşılayayım’ Tribün liderine diyor ki; ‘Sana da daire alayım’ Buyurun, yapın röportajı, son dakika verin.”

“Şimdi bu Ankaragücü’nün; Gecekondu, Sol Açık ve Bekar Evi Çocukları diye üç tribün grubunun liderleri ve önde gelenleri burada. Kendileri bize Meclis’e 3 bin kişiyle girmek istediklerini söylediler. Ancak bu kadarını Aylin Hanım ve Ankara milletvekillerimiz sokabildi.

“Ama şanlı, göğsünde Atatürk’ün renklerini verdiği onurlu Ankaragücü taraftarı bunu kabul eder mi, etmedi tabii. Hepsi burada, mikrofon tutun sorun hepsine!”

Özgür Özel: (Mesut Özarslan’a)

“Bir tosuncuk vardı ya hani, milletin helal paralarını çalan. Bu tosuncuk da milletin helal oylarını aldı; kaçmaya kalkıyor.”

Özel’in grup toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşlik etmesi dikkat çekti.

Özel’den Özarslan’a itham – Video