Elon Musk’ın 5 milyar dolarlık Starship roketi test sırasında patladı

Elon Musk‘ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, 5 milyar dolara mal olan Starship roketiyle bir kez daha büyük bir krizle karşı karşıya. Şirketin geliştirdiği ağır yük taşıma kapasitesine sahip roket, dün gece yapılan statik ateşleme testi sırasında patladı.

Sosyal medyada gündem oldu

Starbase tesisinde gerçekleşen testte, motorların çalışıp çalışmadığını yerde kontrol etmek amacıyla yapılan ateşleme sırasında alev hendeğinden bir cisim fırladı ve ardından mavi bir ışık parladı. Bu ani olay, test yayını sırasında izleyicilerin dikkatini çekerken, sosyal medyada patlamaya ilişkin birçok yorum ve teori paylaşıldı.

Patlama sonrası Starship’in geleceği belirsiz

Starship’in geliştirme sürecinin maliyeti en az 5 milyar dolar olarak bilinirken, her fırlatmanın yaklaşık 100 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Statik ateşleme testinin ardından yaşanan bu patlama, yakın tarihte planlanan 9. test uçuşunun da tehlikeye girmesine neden oldu.

Daha önceki iki test uçuşu da başarısızlıkla sonuçlanan Starship, 2025 yılına oldukça sıkıntılı bir başlangıç yaptı.

Elon Musk ve SpaceX’ten açıklama yok

Elon Musk‘ın şirketi SpaceX, yaşanan patlama ile ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Uzay ve havacılık haber kaynağı NASASpaceflight.com’un resmi X hesabı, olayın ardından “Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz” paylaşımında bulundu.

Birçok kişi, patlamanın nedeninin alev hendeğinden kopan bir parçanın roketi hasarlaması olabileceğini düşünüyor.

Mars hayali bir kez daha ertelenebilir

SpaceX, Starship projesini yalnızca Ay ve Mars görevleri için değil, aynı zamanda uzay turizmi ve ağır yük taşımacılığı için de hayata geçirmeyi hedefliyor. Ancak peş peşe gelen test başarısızlıkları, bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulatıyor.

Mart ve Ocak aylarında yapılan test uçuşlarında roketin üst bölümü havadayken patlamıştı. Son testte de benzer bir senaryo yaşandı. Roketin motorlarının bir kısmı devre dışı kalınca araç yön kontrolünü kaybetti ve SpaceX ile bağlantı kesildi.