Donald Trump’a göre bir kahvenin 40 yıl hatırı yok

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ziyaretinde yine sıradışılığını gösterdi. Trump, Suudi Arabistan’ın gölge kralı olarak adlandırılan Prens Selman ile yaptığı baş başa görüşmede protokol kurallarını çiğnedi.

Donald Trump, Prens Selman’a saygısızlık yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nde ikinci kez başkan seçilen Donald Trump, basının görüntü aldığı sırada kendisine ikram edilen kahveyi içmeyerek protokole göre Prens Selman’a saygısızlık yaptı.

Donald Trump, kahveyi içmeyince uyuyakaldı

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında saat farkının da etkisiyle yorgun düşerek kameralar önünde kısa süreliğine de uyuyakaldı.

Donald Trump, 1 trilyon alıp gitti

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın “Dünyanın en büyük iş liderleri burada. Bir sürü çekle Suudi Arabistan’dan ayrılacaklar. ABD de bu ziyarette muhtemelen iki milyon kişilik istihdam yaratacak. Sizinle görüşmeyi seviyorum. Birbirimizi çok sevdiğimizi düşünüyorum” sözleriyle yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir yatırımla ülkeden ayrıldığı düşünülüyor.