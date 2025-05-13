Fransız aktör Gérard Depardieu’ya cinsel saldırıdan hüküm

Fransız sinemasının en tanınmış isimlerinden Gérard Depardieu, 2021 yılında bir film çekimi sırasında iki kadına cinsel saldırı suçundan Paris’teki bir mahkeme tarafından suçlu bulundu. 76 yaşındaki oyuncuya, 18 ay ertelenmiş hapis cezası verilirken, cinsel suçlular kaydına alınmasına ve toplam 29 bin 40 avro para cezası ödemesine hükmedildi.

Gérard Depardieu suçlu bulundu

Depardieu duruşmada hazır bulunmazken, avukatı temyize gideceklerini açıkladı. Mağdur kadınlardan birinin avukatı Carine Durrieu-Diebolt kararı, “Bu yalnızca iki kadının değil, tüm kadınların zaferi” sözleriyle değerlendirdi.

Film setinde yaşandı

Dava, oyuncunun rol aldığı Les Volets Verts (Yeşil Panjurlar) adlı filmin setinde yaşanan olaylara dayanıyor. 54 yaşındaki bir set görevlisi ve 34 yaşındaki bir yardımcı yönetmen, Depardieu’nun kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Mahkeme, sanığın “pişmanlık göstermediğini” vurguladı ve bu sebeple önerilen cezanın alt sınırdan uzaklaştığını belirtti.

Depardieu savunmasında, “Ben kaba, ağzı bozuk biriyim, bunu kabul ederim. Ama dokunmam” diyerek suçlamaları reddetmişti. Ünlü aktör, #MeToo hareketini ise “bir terör rejimi” olarak nitelendirmişti.

Kararın açıklandığı gün Cannes Film Festivali’nin açılması da dikkat çekti. Mağdur avukatları sinema dünyasına, Depardieu’nun kurbanlarını hatırlatma çağrısında bulundu. Öte yandan, aktör hakkında oyuncu Charlotte Arnould’un açtığı ayrı bir tecavüz davasında da yargılama süreci bekleniyor.

