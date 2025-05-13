Donald Trump’tan Körfez çıkarması

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemindeki ilk büyük yurt dışı ziyaretine Suudi Arabistan’dan başladı. Körfez ülkelerini kapsayan bu turda Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de ziyaret edecek olan Trump, bölgede diplomatik çözüm arayışlarından çok, ticari anlaşmalara odaklanacak.

Trump sekiz yıl sonra Suudi Arabistan’da

Beyaz Saray, bu ziyareti “tarihi bir dönüş” olarak nitelendirirken, Trump’ın sekiz yıl önce de ilk yurt dışı ziyareti için Suudi Arabistan’ı seçmiş olması dikkat çekti. O dönem “ışıklı küre” fotoğrafı ve kılıç dansı gibi sembolik anlarla gündeme gelen Trump, bu kez iş odaklı bir ajandayla Körfez’e dönüyor.

Anlaşmalar ve yatırımlar

Trump’ın ziyaretinin ana gündem maddesi; enerji, savunma ve teknoloji alanlarında milyarlarca dolarlık ticaret anlaşmaları. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 600 milyar dolarlık yatırım sözü verdiği, Trump’ın ise “Bunu 1 trilyona tamamlarsak iyi olur, çünkü biz onlara çok iyilik yaptık” sözleriyle bu miktarı yukarı çekmeye çalıştığı bildirildi.

Riyad yönetiminin, ABD’den F-35 savaş uçakları ve gelişmiş hava savunma sistemleri talep edeceği, teslimatların Trump’ın görev süresi içinde yapılması şartını koşacağı öğrenildi.

Diplomasi gölgede kalabilir

Ziyaret, İran’la yeniden başlayan nükleer görüşmeler, Hamas ile doğrudan temaslar ve Hindistan-Pakistan ateşkesi gibi diplomatik gelişmelerin gölgesinde gerçekleşiyor. Ancak bu gezide İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesi gibi hassas konuların gündeme gelmesi beklenmiyor.

Riyad sokaklarında halkın beklentileri ise karışık. Kimileri ziyaretin “bölgesel açıdan önemli siyasi kararlar getireceğini” düşünürken, bazıları sonuçları konusunda temkinli.

Lüks uçak tartışması

Trump’ın, Katar kraliyet ailesinden hediye edilen lüks bir Boeing uçağı “Air Force One” olarak kullanacağı yönündeki haberler tartışma yaratırken, Trump “Bu şeffaf bir işlem. Böyle bir teklifi geri çevirmem” diyerek kamuoyundaki eleştirileri savuşturdu.

Orta Doğu turunun devamı

Trump, Körfez turunun ikinci ve üçüncü durakları olan Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de benzer yatırım ve güvenlik temalı temaslar gerçekleştirecek. Beyaz Saray’a göre bu tur, “ekonomik iş birliklerinin yanı sıra radikalizme karşı kültürel ve ticari bağları güçlendirme” hedefi taşıyor.