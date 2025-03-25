İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, Ankara ve İzmir Valilikleri tarafından alınan yasak kararlarıyla karşı karşıya kaldı. Ankara ve İzmir’de geçtiğimiz hafta boyunca yürürlükte olan gösteri yasağı, yaşanan gelişmeler nedeniyle uzatıldı.

Ankara Ve İzmir de Yasak Uzadı

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 21 Mart’tan bu yana uygulanan yasağın 1 Nisan 2025 Salı günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, gösterilerin halkın güvenliğini tehdit eder hale geldiği ve kamu mallarına zarar verildiği vurgulandı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Genel asayişin tesis edilmesi amacıyla, kapalı ve açık yer toplantıları, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri ve benzeri tüm etkinlikler 1 Nisan’a kadar yasaklanmıştır. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.”

İzmir Valiliği de benzer bir açıklamayla mevcut gösteri yasağını 4 gün daha uzattığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 26 Mart saat 00.00’dan itibaren başlayan yasakların 29 Mart 2025 saat 23.59’a kadar süreceği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için il genelinde tüm toplantı, yürüyüş ve açıklamalar yasaklanmıştır