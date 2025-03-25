Gérard Depardieu Hakkındaki taciz davasında ilk ifade

76 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız aktör Gérard Depardieu, 2021 yılında “Les Volets Verts” (Yeşil Kepenkler) adlı filmin setinde yaşandığı öne sürülen iki cinsel taciz olayı nedeniyle Paris’te yargılanıyor. Taciz suçlamalarıyla açılan bu dava, Fransa’da sinema dünyasının önde gelen isimlerine karşı açılmış en ciddi davalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Gérard Depardieu: Saklamayacağım, bu benim için zor

Davanın ikinci gününde ifade veren Depardieu, mahkemeye hitaben yaptığı konuşmada, “Saklamayacağım, bu benim için zor” dedi. Duygusal anlar yaşadığı gözlenen oyuncu, iddiaları kesin bir dille reddetti. Ancak bazı davranışlarının insanlar tarafından kaba olarak algılanabileceğini kabul etti.

“Rus doğam var, içki mi kabalık mı bilemiyorum”

İfadesinde zaman zaman alışılmış sert tonunu koruyan aktör, “Her zaman bana Rus doğam olduğu söylendi, bunun içkiyle mi yoksa kabalıkla mı ilgisi var bilmiyorum,” diyerek kendine has bir savunma yaptı.

Taciz iddialarının detayları

Depardieu, filmin çekimleri sırasında 54 yaşındaki bir set görevlisini ve 34 yaşındaki bir yapım asistanını elle taciz etmekle suçlanıyor. Suçlamalar kanıtlanırsa oyuncu, beş yıla kadar hapis ve 75 bin euro para cezası alabilir.

Fransa için bir sınav

Depardieu’nun sinema dünyasındaki etkisi ve uluslararası şöhreti göz önüne alındığında, dava sadece bir aktörün yargılanması değil; aynı zamanda Fransa’nın cinsel şiddete karşı tutumunun da sınavı olarak görülüyor. Dava, ülkede etkili ve tanınmış kişilerin hesap verebilirliğine dair önemli bir örnek teşkil edebilir.

