Ukrayna ve ABD, Suudi Arabistan’da masaya oturuyor

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, üç yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna-Rusya savaşında olası bir dönüm noktasına ev sahipliği yapıyor. ABD ile Rusya arasındaki ilk temasın ardından, Ukraynalı yetkililer 26 Mart Salı günü ABD heyetiyle görüşecek. Amaç, Karadeniz’de sınırlı bir ateşkes sağlayarak daha kapsamlı barış müzakerelerinin önünü açmak.

Rusya: “Kolay değil ama faydalı”

Rusya adına görüşmelere katılan Grigory Karasin, 12 saat süren pazarlıkları “yoğun, kolay değil ama çok faydalı” olarak nitelendirdi. Rus heyeti, Birleşmiş Milletler ve diğer ülkelerin de sürece dahil edilmesini önerdi. ABD tarafı ise görüşmelerin ardından yakın zamanda “olumlu bir açıklama” yapılacağını duyurdu.

Trump yönetimi diplomatik çizgiyi değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, önceki başkan Joe Biden’a kıyasla Rusya’ya daha az eleştirel yaklaşan bir diplomasi izliyor. Trump’ın hedefi, savaşı hızla sona erdirmek. Beyaz Saray, görüşmelerin ilk aşamasında Karadeniz’de denizcilik güvenliğini sağlamak üzere sınırlı bir ateşkesin hedeflendiğini bildirdi.

Zelenskiy: “ABD ile temas devam ediyor”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece yaptığı video açıklamasında, ABD ile Riyad’daki temasların Salı günü devam edeceğini belirtti. Ukrayna devlet televizyonu, ABD heyetinin başında Ulusal Güvenlik Konseyi’nden Andrew Peek ve Dışişleri Bakanlığı’ndan Michael Anton’un bulunduğunu bildirdi.

Karadeniz ateşkesi öncelikli hedef

Rusya’nın 2023’te donanmasını geri çekmesinden bu yana Karadeniz’deki çatışmalar azalsa da, deniz trafiğinin güvenliği hâlâ önemli bir gündem maddesi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu sürecin daha önce başarısız olan BM destekli tahıl koridoru anlaşmasından farklı olduğunu ve Rus taleplerinin karşılanması gerektiğini savundu.

Avrupa temkinli yaklaşıyor

ABD tarafının umutlu açıklamalarına rağmen, Avrupa ülkeleri Putin’in gerçekçi tavizler vermeye hazır olmadığı konusunda şüpheli. Putin, barış için Ukrayna’nın NATO üyeliği hedeflerinden vazgeçmesini ve Rusya’nın ilhak ettiği dört bölgeden askerlerini çekmesini talep ediyor.

