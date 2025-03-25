Özgür Özel İmamoğlu Ziyaretinde Konuştu: “19 Mart Sivil Darbe Girişimidir, Bu Bayram Erdoğan’a Sürprizimiz Var”

Özgür Özel İmamoğlu tutukluluğuyla ilgili olarak Silivri Cezaevi’nde yaptığı ziyaret sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “19 Mart sivil darbe girişimi, yine milletin iradesiyle darbecilerin karşısına, sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir” dedi.

Özgür Özel İmamoğlu Ziyaretinden Sonra Açıklama Yaptı

CHP lideri Özgür Özel İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile birlikte tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Özel, çıkışta yaptığı açıklamada, “Türkiye’yi yönetenler adına utanıyorum. Onlarda utanmak kalmamış” dedi.

“Bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya çalışıyorlar. ‘İmamoğlu’nu yenemiyorum, o zaman ondan kurtulacağım’ diyorlar. Ama hesap etmedikleri yalnızca Saraçhane’deki milyonlar değil, pazar günü oy kullanan 15 milyon insan.”

“Bu Bayram AKP İle Bayramlaşmayacağız”

Özgür Özel İmamoğlu sürecine dair açıklamasında iktidara sert sözlerle yüklendi. Bu bayram AK Parti ile bayramlaşmayacaklarını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bayramda Ankara’da iktidarla bayramlaşmıyoruz. Muhalefetle bayramlaştık. Kumpasın ortağıyla ne bayramı? Akın Gürlek mi bize bayram şekeri tutacak?”

“81 il, 973 ilçe, her köyde, her mahallede CHP’nin 15,5 milyon neferi milletle bayramlaşacak. Bu bayramın Tayyip Erdoğan’a yeni bir sürprizi olacak. Durmuyoruz. Şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz.”

“Demokrasi Rüzgarı Arkadaşlarımızın Yanında”

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Özgür Özel İmamoğlu ve birlikte tutuklu olan belediye başkanlarıyla ilgili de konuştu:

“İçeride başları dik, alınları açık, kendileriyle ve çalışma arkadaşlarıyla gurur duyan üç aslanla görüştüm. Aslanlar gibiler. Korkmuyorlar. Bir kaygı varsa Tayyip Erdoğan’a aittir, yüzünden okunuyor.”

“Demokrasi rüzgarı onların arkasında. Tayyip Bey’in antidemokratik düzeni yaşlı bir teyzemin bastonu altında ezilmiştir.”

“Silivri Nöbetimiz Sürecek, Gözü Dönse de Kalbimiz Millette”

Özgür Özel İmamoğlu ziyaretini “siyaset arkadaşlarını yalnız bırakmamak” olarak değerlendirdi. Şöyle konuştu:

“Silivri’ye arkadaşlarımı, yoldaşlarımı, belediye başkanlarımı görmeye geldikçe, Tayyip Erdoğan’ın gözü ne kadar dönmüş olursa olsun, biz gönlümüzü milletimize çevireceğiz. İlk fırsatta bu kötülük düzenini başımızdan def edeceğiz.”

“19 Mart Sivil Darbe Girişimi Olarak Tarihe Geçmiştir”

Özgür Özel İmamoğlu tutuklamasını, halkın seçme hakkına karşı bir saldırı olarak değerlendirdi. 15 Temmuz benzetmesi yaparak şunları söyledi:

“15 Temmuz’da millet sokağa Erdoğan’ın gözlerine değil, sandığa sahip çıkmak için çıktı. Bugün de aynı şey yaşanıyor. Milletin iradesine karşı yapılan darbe girişimi yine millet tarafından engellenmiştir.”

Özgür Özel İmamoğlu tutukluluğu sürecinde toplumun gösterdiği tepkinin “yalnızca bir siyasi partiye değil, halkın iradesine sahip çıkma refleksi” olduğunu vurguladı. Hafta boyunca süren protestolarla birlikte Saraçhane ve ülkenin dört bir yanından yükselen sesin devam edeceği mesajını verdi.