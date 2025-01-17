Rıza Akpolat tutuklandı

Beşiktaş Postası‘nın haberine göre Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş’la birlikte “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar yöneltilen 31 kişi savcılık sorguları sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin arkasından Akpolat için çıkarıldığı mahkeme de tutuklama kararı verildi.

Rıza Akpolat’ın ifadesi Halk TV yayınlandı

Halktv muhabiri Dinçer Gökçe’nin aktadıklarına göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a üç temel soru soruldu, bunlardan ilki Ferhat Tuçi ve Leyla Türkyaşar isimli personel atamalarında İhsan Aktaş’ın isteği üzerine olup olmadığına ilişkin soru soruldu. Bu kişiler Aziz İhsan Aktaş’ın daha önce ihale aldığı belediyelerde çalıştığı belirtildi.

Rıza Akpolat, müdürlükler tarafından gönderilen ve alınması uygun görülen personelleri tek tek incelemediğini ve sadece onayladığını, personellerin özgeçmişlerine bakmadığını söyledi.

Savcılığın ikinci sorusunda ise gayrimenkul satışı geçti. Beltaş’a ait gayrimenkülün 580 milyon liraya satılması gerekirken gayrimenkulün 460 milyon liralık bir fiyata İhsan Aktaş ile bağlantılı olduğu söylenen şirkete satıldığı söylendi. Akpolat şu şekilde yanıt verdi:

“Bizim arkadaşlarımız bu gayrimenkul ile ilgili Şubat ayında değerlendirme raporu çıkardı. Bu sonuç 460 milyon liranın altındaydı. Yani değer üzerinde satıldığı için mutlu oldum.”

Üçüncü soru “Aziz İhsan Aktaş’ı tanıyor musunuz?” oldu. Akpolat, kişisel bir ticareti olmadığını ancak ihaleler vasıtasıyla tanıdığını belirtti.

Savcılık Rıza Akpolat‘ın şirketine ait araçların Aktaş’a ait şirketlere kasko fiyatının üzerinde satılmasını sordu. Akpolat da şirketin yöneticileri ile işlerin devam ettiğini kendisinin doğrudan belediye başkanlığı nedeniyle şirket işleri ile ilgilenmediği şeklinde ifade verdi.

BELTAŞ A.Ş yöneticileri arasında İçişleri Bakanı Yardımcısı’nın kardeşi Ahmet Aktaş da bulunuyor. Savcılık tarafından Ahmet Aktaş da sözkonusu satış öncesinde yönetim kuruluna getirilmesine dikkat çekildi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN BEYLİKDÜZÜ DOSYASI DETAYI

İçişleri Bakanlığının hazırladığı raporlar da dosyada. Raporu hazırlayanlar arasında Satılmış Büyükcanayakın da bulunuyor. Büyükcanayakın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen soruşturmasında da raportör olarak görev aldı.