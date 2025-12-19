DünyaEn Son HaberlerGündem

Dünyada yeni yıl kutlamaları iptal

Fransa'nın ardından Almanya ve Avustralya da yeni yıl kutlamalarını güvenlik gerekçesiyle iptal etti

Yeni yıl kutlamaları korkuttu!

Dünya, 2026’ya girmeye hazırlanırken yeni yıl kutlamaları birçok ülkede iptal edilmeye başlandı.

Fransa‘nın başkenti Paris‘te Champs-Elysses’de her yıl geleneksel olarak 31 Aralık akşamı yapılan kutlamalar bu kez iptal oldu.

Paris polisi, Belediye Başkanı Anne Hidalgo’ya illegal göçmenlerin yanı sıra ezilme, olay çıkması ve kavga olasılıklarının yüksek olduğunu belirterek güvenliği sağlayamayacaklarını iletti.

Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel Pazarı da iptal edildi. Geçen yıl kentte düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 300’den fazla kişi de yaralanmıştı.

Avustralya’nın eski başkenti Sidney’de de her türlü yeni yıl kutlaması ve havai fişek gösterisi iptal edildi.

Bu üç ülkede alınan yeni yıl kutlamalarının iptali kararının ekonomik açıdan büyük kayıp oluşturması beklenirken halk hükümetlerini yeterli güvenliği sağlayamamak ve terörden korkmakla suçladı.

