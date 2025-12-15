Mehmet Akif Ersoy pozitif çıktı

Mehmet Akif Ersoy iddiaları reddetmişti

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy‘un taciz ve uyuşturucu temini iddialarıyla tutuklanmasının ardından medyada taciz konusu yeniden gündeme gelmişti.

Halk TV’de Para Siyaset programını sunan Ebru Baki, yayında kadın meslektaşlarına seslendi.

“Böyle bir şeyle karşılaşırsanız susmayın” diyen Baki, şöyle konuştu:

“Siz bu kadar ayyuka çıkmış bir olayda nasıl yönetici olmaya devam ettirirsiniz bu insanı? Siz de suçlusunuz o zaman. Bütün çalışanlarınızı muhatap ediyorsunuz. Siz de yargısız infaz yapmayın. Onun çalışanları takip etmelisiniz. Hepsi benim kız kardeşim ya da olsa çocuğum yaşında çocuklar. Ben çok üzüldüm. Üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda kesinlikle susmayın ve bu yolla bir başarı ya da bir yol alacağınızı düşünüyorsanız sakın düşünmeyin.”

Bu arada bu akşam ortaya atılan iddia gündemi sarstı. Buna göre:

▪️Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un yapılan uyuşturucu testinde kokain maddesine rastlandı.

▪️Spiker Ela Rumeysa Cebeci’nin ise test sonuçlarının kokain ve esrar yönünden pozitif çıktığı bildirildi.

▪️Spiker Meltem Acet’in ise test sonuçları negatif çıktı.

Adli Tıp Raporu’ndan çıkan sonuçlar:

• Mehmet Akif Ersoy: KOKAİN VE METABOLİTLERİ (Saçta)

• Ela Rumeysa Cebeci: ESRAR İLE SENTETİK UYUŞTURUCU, KOKAİN VE METABOLİTLERİ (Saçta)

• Ufuk Tetik: KOKAİN VE METABOLİTLERİ (Saçta ve kanda)

• Dilara Yıldız: KOKAİN VE METABOLİTLERİ (Saçta)

• Mustafa Manaz: KOKAİN VE METABOLİTLERİ (Saçta) • Ebru Gülan: KOKAİN VE METABOLİTLERİ (Saçta)

• Buse Öztay: MDMA İLE KOKAİN VE METABOLİTLERİ (Saçta)

Negatif çıkan isimler: • Gizem Ayabaktı. • Elif Kılınç. • Meltem Acet.