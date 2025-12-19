Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Ezgi Eyüboğlu gözaltında

Dizi ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor. İstanbul’da bu sabah düzenlenen yeni operasyonda, oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

8 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Ezgi Eyüboğlu ile birlikte toplam 8 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyona ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözaltı işlemlerinin hangi suçlamalar kapsamında gerçekleştirildiği netlik kazanmadı.

Soruşturmada ikinci dalga

Dün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt’ta belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

Bazı isimlere ulaşılamamıştı

Hakkında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü’nün adreslerinde bulunamadığı açıklanmış, yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Adli Tıp süreci ve serbest bırakma

Önceki operasyonda gözaltına alınan Tilki, Bilic, Sak ve Yıldız, kan ve saç örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülmüş, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Mümine Senna Yıldız’ın evinde yapılan aramada ise 5 gram esrar ve bir öğütme aparatı ele geçirilmişti.

Soruşturma sürüyor

Ezgi Eyüboğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin süreç ve dosyanın kapsamına dair ayrıntıların, savcılıktan yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

