Bedri Usta’ya savcılık soruşturması

“Bedri Usta ihbar ve şikâyetler üzerine soruşturma”

Soruşturmanın fitilini ateşleyen olay, bir müşterinin restorandaki adisyonu paylaşması ve ardından bu içeriğin, “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam görsün” notuyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasıyla başladı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlarda yer alan fahiş fiyat iddialarının ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin dikkate alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında “Bedri Usta Kebap” işletmesi ve Bedrettin Aydoğdu mercek altına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bedri Usta isimli şahıs hakkında yapılan ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Savcılık açıklaması:

• Sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, “Bedri Usta Kebap” adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır.

• İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir.