İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan son karar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yurtdışında olduğu tespit edilen çok sayıda kişinin mal varlıklarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş suçunu işlediği iddia edilen, hakkında yakalama kararı olan ünlülerin mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, uyuşturucu ticareti, kullanımı, fuhuşa aracılık ve kara para aklama suçları kapsamında yurtdışında oldukları tespit edilen Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık’ın mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: