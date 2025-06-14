Trump’tan Nippon-U.S. Steel ortaklığına onay

ABD’nin sanayi tarihinde sembol niteliği taşıyan U.S. Steel’in Japonya merkezli Nippon Steel’le birleşmesi, Başkan Donald Trump’ın imzaladığı kararnameyle yasal zemine oturdu. Anlaşma kapsamında, ABD yönetimi şirkette “golden share” (altın hisse) sahibi olacak. Trump, “Bu ortaklıkta tam kontrol Amerika’da kalacak” diyerek, hem üretimin ülkede devam edeceğini hem de işçilerin güvencede olacağını açıkladı.

“Altın hisse başkana tam yetki sağlıyor”

Nippon Steel ve U.S. Steel tarafından yapılan ortak açıklamada, ulusal güvenlik anlaşmasının yürürlüğe girdiği ve birleşme için gerekli tüm onayların alındığı belirtildi. Anlaşma uyarınca ABD hükümeti, şirkette özel yetkiler tanıyan “altın hisse” sahibi olacak.

Başkan Trump, bu hisseyle ilgili olarak, “Altın hisse başkana tam kontrol sağlar” dedi. Pennsylvania Senatörü Dave McCormick ise bu yetkinin, ABD hükümetine yönetim kurulu nezdinde doğrudan söz hakkı tanıyacağını ifade etti.

11 milyar dolarlık yatırım, sıfır işten çıkarma

Anlaşma, Nippon Steel’in 2028’e kadar ABD’de 11 milyar dolarlık yeni yatırım yapmasını da içeriyor. Bu yatırımın bir kısmı, 2028 sonrası tamamlanacak yeni bir üretim tesisine ayrılacak. Trump, çelik işçilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Nippon, U.S. Steel’in tüm yüksek fırınlarını en az 10 yıl boyunca tam kapasite çalıştırma taahhüdü verdi” dedi.

İşten çıkarma olmayacağını vurgulayan Trump, “Hiçbir işçi dışarıda kalmayacak, hiçbir üretim yurtdışına gitmeyecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca tüm çalışanlara bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin dolarlık ikramiye ödeneceğini duyurdu.

Tump: Satış değil, stratejik ortaklık

Başkan Trump, birleşmeyi “satış” veya “devralma” olarak nitelendirmeyi reddederek, 23 Mayıs’ta kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, bu süreci “stratejik bir ortaklık” olarak tanımladı. 30 Mayıs’ta Pittsburgh’daki bir U.S. Steel tesisinde işçilere seslenen Trump, “U.S. Steel Amerikan kontrolünde kalacak. Bu mücadele ülkemizin sanayi onurudur” dedi.

Her ne kadar şirket, 8 Nisan tarihli Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasında U.S. Steel’in Nippon North America’ya ait tamamen bağlı bir yan kuruluş olacağını bildirse de, Trump’ın kullandığı “ortaklık” ifadesi piyasada bazı karışıklıklara neden oldu.

Biden engellemişti, Trump süreci yeniden başlattı

U.S. Steel’in Nippon’a satışı, Başkan Joe Biden tarafından görevdeki son günlerinde ulusal güvenlik gerekçesiyle durdurulmuştu. Ancak Başkan Trump göreve gelir gelmez süreci yeniden ele aldı. Nisan ayında yaptığı değerlendirme sonucunda anlaşmanın revize edilerek ilerlemesine izin verdi ve nihayetinde imzayı attı.

Çelik ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi

Trump’ın konuşmasında en dikkat çeken unsurlardan biri de ithalata yönelik yeni vergi kararı oldu. Başkan, 4 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren kararla birlikte çelik ithalatına uygulanan tarifeyi yüzde 50’ye yükselttiklerini duyurdu. Bu adım, Trump yönetiminin Japonya ile devam eden ticaret görüşmelerinde daha güçlü bir pazarlık zemini kurmak istediğini gösteriyor.

“Nippon iyi bir ortak olacak”

Trump, anlaşmayla ilgili olarak, “Nippon iyi bir ortak olacak. Bu karar Amerika’nın çıkarlarını önceliklendiriyor” dedi. ABD yönetimi hâlihazırda Japonya ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde özellikle stratejik sanayi alanlarında karşılıklı güvencelere dayalı yeni anlaşmalar hedefliyor.