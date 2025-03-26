Erdoğan’dan CHP’ye sert mesaj: Yolsuzluk çarkınız deşifre olmuştur

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı kapsamlı konuşmada muhalefeti sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, son dönemde CHP’de yaşanan gelişmelere ve İstanbul’daki belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına dikkat çekerek, “CHP’deki iç savaş sebebiyle de olsa yolsuzluk çarkınız deşifre olmuştur. Pisliklerin üzerini örtemezsiniz. Sağa sola çamur atmayı bırakın.” ifadelerini kullandı.

“Bizi ve milleti çukura çekmeyin”

CHP lideri Özgür Özel’e de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokak olayları ve muhalefetin tutumuyla ilgili şunları söyledi:

“(CHP’ye) Ağzı bozuk müptezellerle sokakları terörize etmekten artık vazgeçin, bodoslama daldığınız çukura bizi ve milletimizi çekmeye çalışmayın.”

Erdoğan, CHP içerisindeki iç hesaplaşmalar sonucu ortaya çıkan belge ve bilgilerin yargıya ulaştırıldığını vurguladı:

“Hem belediyelere çöreklenmiş suç örgütünün mensupları hem de CHP yönetimi millete yalan söylüyor, gerçekleri bile bile milletin karşısında tiyatro oynuyor. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına esas olan bilgi ve belgeleri getirenler CHP’lilerin bizzat kendileri.”

Erdoğan: “Büyük turplar heybeden düşmeye başladı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki CHP’li belediyelerde yaşanan skandallara ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un büyükşehir ve kimi ilçe belediyeleriyle yolsuzluk, hırsızlık, irtikap konusunda yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak.”

“Kepazeliğin üstü örtülemez”

Erdoğan, yaşananların artık halktan ve devletten gizlenemeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Birileri devasa yolsuzluk, rüşvet çarkının üzerini kapatmaya çalışıyor ama nafile. Ne millet ne devlet ne yargı kepazeliğin üstünün kapatılmasına izin verecek. Soyguncular birbirine girmiş, suç ortakları birbirini satmış, gidip polise ve yargıya ihbar etmiştir. Şu an bunun artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz. Sizin paylaşım kavganız nedeniyle başlayan yargı sürecini niye bize mal ediyorsunuz? Partiniz içindeki ihbarcılık yarışına niçin bizi karıştırıyorsunuz?”

“CHP içindeki Bizans oyunlarının tarafı olmayacağız”

AK Parti’nin polemiklerin parçası olmayacağını belirten Erdoğan, muhalefetin kendilerini çekmeye çalıştığı tartışmalardan uzak duracaklarını vurguladı:

“CHP içindeki Bizans oyunlarının, kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız. Bu vahim tablo karşısında biz galeyana gelmeyecek, kışkırtmalara kulak asmayacağız. 85 milyonun kardeşliğine halel gelmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

Erdoğan, muhalefetin Türkiye’de kardeşliği hedef alan tutumuna karşı kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirtti.

