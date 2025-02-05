Cemal Enginyurt’a Hakaret Soruşturması açıldı.

Cemal Enginyurt’a Cumhurbaşkanına Hakaret Soruşturması açıldı. Dünkü CHP grup toplantısında CHP’ye katılım sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadelerden dolayı soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’ye katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlattı.

Enginyurt, TBMM’de düzenlenen CHP grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmeye çalışıyor ki. Erdoğan, biz ne senin gibi olacağız ne de kara toprağın olacağız. Biz Atatürk’ün askeri olacağız. Biz korkuyu Kerbela’da bıraktık. Tek adam diye tutturana sesleniyorum. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın başlatılmasının ardından Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Görevi Erdoğan’a hizmet olanlardan ancak bu beklenir. Bir adım geri atan namerttir. Adalet tatile çıktı. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun.” şeklinde tepki gösterdi. Soruşturma açıldığını öğrendiğinde Enginyurt ilk tepkisini X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gösterdi. İşte o paylaşım;

Kamuoyunun dikkatini çeken bu olayla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

Enginyurt’un söz konusu konuşması ve soruşturma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: