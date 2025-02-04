Eski MHP’li Cemal Enginyurt CHP’ye katıldı.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4 Şubat 2025’te yapılan grup toplantısında iki önemli transfer gerçekleşti. Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Kocaeli Milletvekili Salih Uzun, CHP saflarına katıldı. Bu gelişme, anayasa değişikliği tartışmalarının yoğunlaştığı ve siyasetin kritik bir dönemden geçtiği bir süreçte gerçekleşti.



Cemal Enginyurt Kimdir?

Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965’te Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Dedeli köyünde doğdu. Babası Mustafa Enginyurt kereste atölyesinde işçi, annesi Ayşe Enginyurt ise Fiskobirlik’te çalışıyordu. Çocukluk yıllarını kız kardeşiyle birlikte, babasının bekçiliğini yaptığı geniş bahçeli bir evde geçirdi.

Gençlik döneminde simitçilik, kahvede garsonluk, gazete satıcılığı ve ayakkabı boyacılığı gibi çeşitli işlerde çalıştı. İlk ve orta öğrenimini Ordu’da tamamladı. 1980’de yarım bıraktığı Ticaret Lisesi’ni 1985’te tamamladı. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.

12 Eylül 1980 darbesi sonrası lise 1. sınıf öğrencisiyken tutuklanarak 3 yıl hapis yattı. 1986’da Ordu’da Bizim Ocak Temsilciliğini kurarak, 12 Eylül sonrası Ülkü Ocakları faaliyetlerini yeniden başlattı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Ordu’da kitapçı dükkânı açtı, bir gazete çıkardı ve 25 yıl gazetecilik yaptı. Aynı zamanda sürücü kursu, mobilya mağazası ve beyaz eşya dükkânı işletti. Ancak ticarette uzun süreli kalmadı.

1991 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Ordu İl Sekreteri olarak siyasete atıldı. 1994’te MHP Ordu İl Başkanı oldu ve Ordu Belediye Başkan adayı oldu. 1999’da MHP’nin Ordu 1. sıra milletvekili adayı olarak Meclis’e girdi.



21. Dönemde (1999-2002) Ordu milletvekili olarak görev yaptı. 2000 yılında, MHP’li Sadi Somuncuoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkması nedeniyle “özgürlüğü engellemek” suçlamasıyla 8 ay hapis yattı.

2002’den sonra siyasete ara vererek özel sektörde çalıştı. 2018’de yeniden milletvekili seçildi, ancak 2020’de Cumhur İttifakı’nın ruhuna aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP’den ihraç edildi. Aynı yıl Demokrat Parti’ye katıldı ve Kasım 2024’te Salih Uzun ile birlikte partiden istifa etti.

Salih Uzun Kimdir?



Salih Uzun, 1970 yılında Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde doğdu. Babası Hayri, annesi Hayriye’dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktorasını ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

24 Ekim 2008’de Anavatan Partisi Genel Başkanı seçildi. 31 Ekim 2009’da Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi’nin birleşmesiyle Demokrat Parti Genel Başkan Vekili oldu. Ayrıca Türk Demokrasi Vakfı Başkanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Salih Uzun, evli ve bir çocuk babasıdır. 18 Kasım 2024’te Demokrat Parti’den istifa ederek Cemal Enginyurt ile birlikte yeni bir siyasi yol haritasına yöneldi.

CHP’ye Katılım ve Siyasette Yeni Dönem

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un CHP’ye katılımı, anayasa değişikliği tartışmalarının yoğunlaştığı ve siyasi dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde gerçekleşti. CHP’nin bu transferlerle muhalefetteki gücünü artırmayı ve anayasa değişikliğine karşı daha etkili bir mücadele yürütmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

CHP’ye katılımıyla ilgili Cemal Enginyurt, “Halkımızın haklarını korumak ve demokrasi mücadelesine katkı sağlamak için bu adımı attık. CHP ile birlikte mücadelemiz daha da güçlenecek,” ifadelerini kullandı.

Bu iki transfer, sadece CHP için değil, genel olarak muhalefet blokunun siyasi stratejileri açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Anayasa değişikliği tartışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde, muhalefetin daha güçlü bir cephe oluşturması bekleniyor.

Özel Hayat

Cemal Enginyurt, Hatice Enginyurt ile evli ve iki çocuk babasıdır (Miraynaz, 1996; Alptürk, 1998).

Salih Uzun ise evli ve bir çocuk babasıdır.

Siyasi Geçmişler

• Cemal Enginyurt:

• 1987-1992: Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP)

• 1992-2020: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

• 2020-2024: Demokrat Parti

• 2025-: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

• Salih Uzun:

• 2008-2009: Anavatan Partisi Genel Başkanı

• 2009-2024: Demokrat Parti Genel Başkan Vekili

• 2025-: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Bu gelişmeler, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yeni vekil transferlerinin meclis aritmetiğine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.