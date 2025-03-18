Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının yeniden başlaması üzerine diplomasi trafiğini hızlandırdı. Erdoğan, ilk olarak Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ardından Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Finlandiya ve Hollanda arasındaki ikili ilişkiler, küresel gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Soykırım Politikalarına Sessiz Kalınmamalı

Erdoğan, İsrail’in Gazze’de insani yardımları engellemesiyle başlayan ve ateşkesin sona ermesiyle sivil halkı hedef alan saldırılarının bir soykırım politikası olduğunu belirtti. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı sessiz kalmaması gerektiğini ve ateşkesin bir an önce sağlanmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’nun politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, “Soykırıma artık ‘dur’ denmeli” ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rusya Savaşında Adil ve Kalıcı Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Ukrayna-Rusya savaşına da değindi. Türkiye’nin savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çaba gösterdiğini ve Rusya’nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

Ayrıca, barış sürecinin iki ülkeden birini dışlayan bir yaklaşımla başarıya ulaşamayacağını ifade etti.

İkili İlişkiler ve İşbirliği Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Finlandiya ve Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Özellikle savunma sanayi ve terörle mücadele konularında işbirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ise görüşmelerde Türkiye ile olan ilişkileri geliştirmeye açık olduklarını ifade etti.

Türkiye’den Diplomatik Hamleler Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulması ve ateşkesin yeniden sağlanması için uluslararası arenada diplomatik girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Ankara, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı küresel bir tepki oluşturmak ve İsrail’e baskıyı artırmak için diplomatik görüşmelerini hız kesmeden sürdürüyor.

