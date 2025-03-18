Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini açıkladı. Üniversitenin yaptığı resmi açıklamaya göre, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına “usulsüz yatay geçiş” yapan 38 kişi tespit edildi. Bunlardan kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararları iptal edilirken, mezun olan 28 kişinin ise diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alındığı duyuruldu.

Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında açıklama

Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı ‘Araştırma Raporu’nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın ‘Araştırma Raporu’nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ivedilikle gönderilecektir.”

Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifade veren İmamoğlu ile ilgili İstanbul Üniversitesi’ne de yazı gönderen savcılık, üniversite diplomasının dayanak gösterilerek yapılacak tüm işlemlerin hukuka uygun olması için gerekli adımların atılmasını talep etti.

İstanbul Üniversitesi’nin aldığı karar, başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmayla birlikte değerlendirilecek.



Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama geldi

Kararın ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında İmamoğlu, “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, karara ilişkin açıklama yaptı.

Pehlivan yaptığı açıklamada, ”Üniversite yönetim kurulunun diploma iptal etme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.Fakülte yönetim kurulunun kararını ancak fakülte yönetim kurulu geri alabilir. Kantin nasıl diploma iptal edemezse aynı şey. Yok hükmünde.” ifadelerini kullandı.