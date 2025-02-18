Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy Ankara’da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy’yi konuk etti

Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider, Türk ve Ukrayna bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemek, yine basına kapalı olarak gerçekleşti.

Zelenskiy’nin Türkiye ziyareti, iki ülke arasındaki iş birliği ve bölgesel gelişmeler açısından büyük önem taşıyor. Görüşmelerde, Ukrayna’daki son gelişmeler, savaş süreci ve Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin geleceği gibi konuların ele alınması bekleniyor.