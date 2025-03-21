Özgür Özel’den Beylikdüzü’nde mesaj: “Bu sokakları biz değil, sizin hukuksuzluğunuz doldurdu”

Özgür Özel, Beylikdüzü Belediyesi’nde yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’na destek veren yurttaşlara teşekkür etti ve meydanlara çağrısını yineledi.

Özgür Özel ; Polise Asla Zarar Vermeyin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da protestoların sürdüğü ikinci günde Beylikdüzü Belediyesi’nde konuştu. Beylikdüzü’nün Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Özel, “Burası bir yürüyüşün başladığı, bir zaferin kazanıldığı ve cumhurbaşkanlığına giden yolun ilk adımının atıldığı yerdir,” dedi.

Özel, konuşmasında, “Bugün yine Saraçhane’de olacağım. Saraçhane, İstanbulluların Ekrem Başkana emanetidir,” ifadelerini kullandı. Halkı yeniden meydanlara davet eden Özel, “Bu akşam 81 ilde, 973 ilçede sokaklardayız. Hukuka karşı yapılan tüm bu saldırılara karşı demokratik tepkimizi barışçıl biçimde göstermeye devam edeceğiz,” dedi.

Beylikdüzü’nde yoğun katılımın olduğu konuşmada, Özel ayrıca şiddet içermeyen bir direniş çağrısında bulundu. “Polise asla zarar verilmeyecek. Ama kanunsuz barikat varsa, yürüyerek geçeceğiz. Bu meydanlar milletindir,” sözleriyle meydanları boş bırakmayacaklarını belirtti.