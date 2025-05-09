Ekrem İmamoğlu yeni hesap açtı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına dün erişim engeli getirilmişti. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu adına “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” adlı yeni bir sosyal medya hesabı açıldı.

Yeni hesap üzerinden bir mesaj paylaşan İmamoğlu, gençlere hitap ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu‘nun açıklaması şu şekilde:

“Sevgili gençler, tüm arkadaşlarınızla paylaşın;

Yasakları, adaletsizliği ve size dayatılan umutsuzluğu hep birlikte söküp atacağız. Özgür ve yasaksız bir ortamda öyle güzel işler yapacağız ki tüm dünya sizi konuşacak.

Hep birlikte Türkiye’yi hak ettiği noktaya yükselteceğimiz günlerin heyecanıyla, ülkemizin geleceğini tasarlıyoruz. Sizler benim en iyi takım arkadaşlarım olacaksınız. Hep birlikte çalışacak, çözüm ve fikirler üreteceğiz. Yapay zekadan girişimcilik dünyasına, inovatif fikirlerden kültür ve sanata, ekonomiden spora kadar birçok alanda sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız.

Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz.”

İmamoğlu’nun bu açıklamaları, özellikle genç seçmene yönelik yürütülecek bir siyasi kampanyanın başlangıcı olarak yorumlandı.