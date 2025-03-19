DEM Parti “Öcalan Siyaset Yapsın”

DEM Parti’nin, terörist başı Abdullah Öcalan’a yönelik talepleri ve hükümet ile yürütülen süreçte öne çıkan konular netleşmeye başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Eş Genel Başkan Sezai Temelli’nin açıklamaları, İmralı sürecinin yönü hakkında önemli ipuçları verdi.

DEM Parti’nin Talepleri Netleşti Mi?

TGRT’den Fatih Atik’in haberine göre, DEM Partisi’nin AKP ile yürüttüğü görüşmelerde gündeme getirdiği talepler arasında şu maddeler yer alıyor:

• Öcalan’ın cezaevi koşullarının değiştirilmesi ve örgütle doğrudan iletişim kurmasına izin verilmesi.

• Süreçte yer alan isimlere yasal güvence sağlanması.

• Kayyum uygulamalarına son verilmesi.

• Terörle Mücadele Kanunu’nda değişiklik yapılması.

• Örgüt mensupları için hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmesi.

Bu talepler, Türkiye’deki çözüm süreci tartışmalarını yeniden alevlendirirken, hükümetin bu taleplere nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Bakırhan: “Öcalan’ın Kendi Partisini Kuracağı Mekanizmayı Oluşturun”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, Öcalan’a yönelik taleplerini daha açık bir şekilde dile getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “umut hakkı” ve “tecrit” açıklamalarına tepki gösteren Bakırhan, Öcalan’ın yalnızca hapisten çıkması değil, siyasette aktif olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Öcalan’ın kendi partisini kuracağı, kongreyi yöneteceği, katılacağı mekanizmayı oluşturun. Bu da sürecin en önemli aşamalarından birisidir.”

Bu açıklama, DEM ‘in sadece Öcalan’ın özgürlüğünü değil, siyasete dönmesini de hedeflediğini açıkça ortaya koydu.

Temelli: “Öcalan’a Özgürlük Getirilmeli”

DEM Parti’nin bir diğer eş genel başkanı Sezai Temelli de, Öcalan’ın serbest bırakılması gerektiğini açıkça ifade etti. Temelli, “ umut hakkı çerçevesinde özgürlük tanınmalı” diyerek, bu sürecin bir barış zemini oluşturacağını iddia etti.

Bu açıklamalar, DEM Parti’nin çözüm süreci adı altında yeniden İmralı’yı merkeze alan bir siyasi açılımı savunduğunu ve hükümetle bu yönde müzakereler yürütmek istediği yönünde şüpheler uyandırdı.

Sürecin Siyasi Yankıları

DEM Parti’nin talepleri kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, hükümet kanadının nasıl bir yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. AKP’li yetkililer, sürecin kontrolünü kaybetmeden bir denge oluşturma çabasında olsa da, DEM’in giderek daha açık bir şekilde Öcalan’ın siyaset sahnesine dönmesini talep etmesi süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

Özellikle “umut hakkı” vurgusu dikkat çekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına dayandırılan bu söylem, terör suçlularının cezaevinde sonsuza kadar tutulamayacağı iddiasına dayanıyor. Ancak Türkiye’de geniş kesimler, DEM’in bu söyleminin terörist başını serbest bırakmaya yönelik bir girişim olduğuna inanıyor.

Hükümet Nasıl Bir Tavır Alacak?

DEM’in giderek netleşen talepleri, kamuoyunda büyük tepkilere yol açarken, hükümetin bu talepler karşısında nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. AKP’nin bu süreçte nasıl bir tutum sergileyeceği ve MHP’nin olası tepkileri, önümüzdeki günlerde siyasetin en önemli başlıklarından biri olmaya devam edecek.

DEM’in talepleri ve Öcalan’a özgürlük çağrıları siyasette tansiyonu yükseltirken, hükümetin bu süreci nasıl yöneteceği önümüzdeki dönemde belirleyici olacak.