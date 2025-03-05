Mimar Ece Gürel için arama çalışmaları sürüyor

İstanbul’da 36 yaşındaki mimar Ece Gürel, Pazar günü Belgrad Ormanı’na gittiğini mesajla bildirdikten sonra kayboldu. Ailesi ve arkadaşlarının ihbarı üzerine AFAD, AKUT ve polis ekipleri, ormanda geniş çaplı bir arama başlattı. Aramalar sırasında Gürel’e ait çanta, cep telefonu ve mont bulundu. Ekipler, hassas burunlu köpeklerle ve drone destekli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Ece Gürel’in son görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel’in kaybolmadan önceki son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşadığı binadan çıkışı, kaldırımda yürüyerek durağa gidişi ve İETT otobüsüne binerek Belgrad Ormanı’na ulaştığı anlar yer alıyor. Otobüsten inerken “Unuttum” şeklinde bir şeyler söylediği de dikkat çekti.

Eşi Sezer Gürel: İntihar edecek bir yapıda değil

Kayıp kadının ailesi, Müge Anlı’nın programına katılarak yaşananları anlattı. Eşi Sezer Gürel, aralarında iş nedeniyle kısa süreli bir tartışma yaşandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Biraz dargındık, ama intihar edecek bir yapıda değil. Sabah ‘Ben dışarı hava almaya gidiyorum’ dedi. Yorgun olduğum için ben gitmek istemedim. Belgrad Ormanı’na gideceğini bilseydim kesinlikle izin vermezdim.”

Sezer Gürel, eşinin ses meditasyonu gibi uygulamalarla ilgilendiğini ve meditasyon yapmak için ormana gitmiş olabileceğini de belirtti.

Ormanda şüpheli kan izi bulundu

Müge Anlı’nın programına bağlanan bir muhabir, Belgrad Ormanı’nda bulunan ve kan izi olduğu düşünülen bir lekeden bahsetti. Ancak bölgenin Gürel’in kaybolduğu noktadan yaklaşık 50 dakika uzaklıkta olduğu belirtildi. Kayıp kadının annesi ise, kızının yolu takip etmeyerek ormanda farklı bir yoldan ilerlediğini ve geri dönmediğini ifade etti.

Ekipler tüm ihtimalleri değerlendiriyor

Polis, Ece Gürel’in kasıtlı olarak mı kaybolduğu yoksa başına bir şey mi geldiği konusunda soruşturmasını sürdürüyor. Dalgıç ekipleri gölette arama yaparken, K-9 köpekleri ve drone destekli çalışmalar devam ediyor. Gürel’in bulunması için yapılan aramalar gün boyu sürecek.



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