Rusya Türkiye tur satışları, 2025 yaz sezonu için büyük bir artış gösterdi. Rus tur operatörleri, Türkiye’ye yönelik yaz sezonu turlarının %20’sini şimdiden sattıklarını duyurdu. Bu gelişme, Türkiye’nin Rus turistler için en popüler destinasyonlardan biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Rusya Türkiye Tur Rezervasyonlarında Yoğun Talep

Turizm sektör temsilcilerine göre, tur rezervasyonları özellikle Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi sahil kentlerine yoğunlaştı. Erken rezervasyon kampanyaları sayesinde tatilciler, daha uygun fiyatlarla konaklama imkânı bulabiliyor.

Rusya Türkiye İlgisi Büyüyor

Rusya’dan gelen turistler için Türkiye, vizesiz seyahat avantajı ve geniş konaklama seçenekleriyle cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor. tur taleplerinin artmasıyla birlikte, havayolu şirketleri de ek seferler planlamaya başladı.

Uzmanlar, 2025 yaz sezonunda Türkiye’nin Rus turistler için yine en çok tercih edilen tatil noktası olacağını öngörüyor.

Tur Fiyatları