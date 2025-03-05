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Rusya Türkiye Tur Satışlarında Rekor Artış Yaşanıyor

NationalTurk NL05/03/2025
82 Bir dakikadan az
Rusya Turkiye Turlarinda ilgi artti
Rusya Türkiye Turlarında ilgi arttı
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Rusya Türkiye tur satışları, 2025 yaz sezonu için büyük bir artış gösterdi. Rus tur operatörleri, Türkiye’ye yönelik yaz sezonu turlarının %20’sini şimdiden sattıklarını duyurdu. Bu gelişme, Türkiye’nin Rus turistler için en popüler destinasyonlardan biri olmaya devam ettiğini gösteriyor.

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1 Rusya Türkiye Tur Rezervasyonlarında Yoğun Talep
1.1 Rusya Türkiye İlgisi Büyüyor

Rusya Türkiye Tur Rezervasyonlarında Yoğun Talep

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Rusya Türkiye tur rezervasyonları özellikle Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi sahil kentlerine yoğunlaştı.

Turizm sektör temsilcilerine göre, tur rezervasyonları özellikle Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi sahil kentlerine yoğunlaştı. Erken rezervasyon kampanyaları sayesinde tatilciler, daha uygun fiyatlarla konaklama imkânı bulabiliyor.

Rusya Türkiye İlgisi Büyüyor

Rusya’dan gelen turistler için Türkiye, vizesiz seyahat avantajı ve geniş konaklama seçenekleriyle cazip bir destinasyon olmaya devam ediyor. tur taleplerinin artmasıyla birlikte, havayolu şirketleri de ek seferler planlamaya başladı.

Uzmanlar, 2025 yaz sezonunda Türkiye’nin Rus turistler için yine en çok tercih edilen tatil noktası olacağını öngörüyor.

 Tur Fiyatları 

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NationalTurk NL05/03/2025
82 Bir dakikadan az
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