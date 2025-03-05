Kenan Koçak için 27 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Sarallar suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Edirne 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak hakkında iddianame hazırlandı.

248 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt lideri İlyas Saral, iş insanı Nadir Metal sahibi Burak Yakın, kebapçı Fikret Aydoğdu ve birçok üst düzey ismin yer aldığı toplam 62 şüpheli, 4 müşteki ve 2 mağdur bulunuyor. İddianamede, örgüt liderinin İlyas Saral olduğu, Sebahattin Azizağaoğlu, Talat Saral, Hüsnü Kerem Şen ve Savaş Sarmusak’ın ise yönetici konumunda olduğu ifade edildi.

Kenan Koçak ve Emniyet Müdürü İçin Ağır Suçlamalar

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheliler Kenan Koçak ve Deniz Karakurt’un, örgüt üyesi Turan Yıldırım’ı yurt dışına kaçırmak için aktif rol aldıkları belirtildi. Karakurt’un firari Yıldırım’ın ülke içinde naklini sağladığı, Koçak’ın ise saklanmasına ve kaçmasına yardımcı olduğu ifade edildi. İkili hakkında “Suçluyu kayırma”, “Göçmen kaçakçılığı” ve “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

Burak Yakın ve Fikret Aydoğdu İçin de Hapis Talebi

Nadir Metal’in sahibi Burak Yakın’ın örgüte finansal destek sağladığı, tehdit ve alıkoyma suçlarına karıştığı öne sürülerek 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Fiko Ocakbaşı’nın sahibi Fikret Aydoğdu hakkında ise müşteki Abdullah Taşkın’ı restorana getirterek darp ettirdiği ve zorla mal varlığına el koyduğu gerekçesiyle “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Nitelikli yağma” suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Turan Yıldırım İçin Kırmızı Bülten Çıkarıldı

Öte yandan, firari olarak aranan Sarallar suç örgütü üyesi Turan Yıldırım hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldığı iddianamede belirtildi. Diğer şüpheliler için de çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Sarallar suç örgütüne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmanın ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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