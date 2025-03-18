Ece Üner Gözaltında: Halk TV Spikeri Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ece Üner gözaltında! Halk TV haber spikeri Üner Kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan deneyimli spikerin ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldüğü öğrenildi. Üner’in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

Ece Üner Gözaltına Alındı

Üner, olayın ardından X Hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınma nedenini henüz bilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber’de birlikte olamayabiliriz.”

Üner’in bu açıklaması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimi kesimler olayın basın özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiğini savunurken, bazıları da kamu görevlilerine hakaret iddiasının detaylarını merak ediyor.

Soruşturmanın Sebebi Ne?

Henüz resmi makamlardan net bir açıklama yapılmamış olsa da, Ece Üner’in bir haber yayını ya da sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargının radarına girmiş olabileceği konuşuluyor. Özellikle siyasi gündemle ilgili yaptığı sert yorumlar ve eleştirileriyle tanınan Üner’in, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bazı açıklamalarının hedef alınmış olabileceği iddia ediliyor.

Üner’in ifadesinin ardından adli süreçte nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu. Eğer savcılık, Üner’in söz konusu açıklamalarının suç teşkil ettiğine karar verirse, hakkında dava açılması gündeme gelebilir.

Ece Üner Kimdir?

Türkiye’nin tanınmış haber spikerlerinden biri olan Ece Üner, gazetecilik kariyerine 2000’li yılların başında başladı. Başarılı televizyonculuk kariyeri boyunca birçok ulusal kanalda görev alan Üner, haber sunuculuğunun yanı sıra yaptığı sert çıkışlar ve toplumsal olaylara yönelik cesur yorumlarıyla da adından sıkça söz ettirdi.

İşte Üner’in kariyerine dair bazı önemli detaylar:

• 1981 yılında İstanbul’da doğdu.

• Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

• Medya kariyerine NTV’de dış haber editörü olarak başladı.

• Show TV, Habertürk ve Kanal D gibi önemli televizyon kanallarında görev aldı.

• 2013 yılında Show TV Ana Haber Bülteni’nin sunuculuğunu üstlendi.

• Sert üslubu ve eleştirel yorumlarıyla tanınan Üner, zaman zaman siyasi ve toplumsal konulardaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

• Son olarak Halk TV’ye transfer olarak Ana Haber Bülteni’nin sunuculuğunu yapmaya başladı.

Gazetecilik kariyerinde tarafsız bir duruş sergilediğini vurgulayan Üner, özellikle kamu yararını ilgilendiren konularda doğrudan ve sert yorumlarıyla izleyici karşısına çıkıyordu.