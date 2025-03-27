Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması Sonrası CHP’den Yeni Yol Haritası

Bir haftadır İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında geçici odasında kalan CHP lideri, bu süreci “siyasi bir darbe girişimi” olarak nitelendirdi. Özel, “Burası bir sembol. İstanbul’un iradesine karşı yapılıyor,” diyerek İBB binasının bu süreçteki rolüne vurgu yaptı.

Özgür Özel, Sözcü yazarı Güney Öztürk’ün sorularını yanıtlarken, “Erken seçim talebinin güçlendirileceği bir kampanya başlatacağız bayramda. Bayramdan sonra da büyükşehirler; Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Trabzon ve Bursa’da büyük mitinglerle devam edeceğiz,” dedi.

“ Ekrem İmamoğlu Hapiste Yatar, Kitabını Okur, Biz Onun Adına Seçim Kazanırız”

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda parti olarak kararlı olduklarını belirten Özgür Özel, diploma iptaline karşı dava açtıklarını söyledi. “ İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız,” sözleriyle adaylık sürecine olan güvenini yineledi.

CHP lideri ayrıca, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması ve ön seçim yapılması talebiyle imza kampanyası başlatacağız. Bayramda 28 milyon imza hedefiyle yola çıkacağız,” ifadelerini kullandı. Bu hedefin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son seçimde aldığı oy sayısına denk geldiğine dikkat çekildi.

“Bu Bir Darbe Girişimiydi”

Özgür Özel, İBB binasındaki çalışma odasından gizli bir bölmeyle geçilen 15 metrekarelik çekyatlı alanda kaldığını belirterek, “Yedi gecedir bu odadan çıkmadım. Burada kalmamın sebebi yapılan işi iyi tespit etmek. Bu bir darbe girişimiydi,” dedi.

Adaylık konusunda İmamoğlu dışında başka bir ismin gündemde olmadığını söyleyen Özel, “Ekrem İmamoğlu dışında bir alternatif yok. Eğer resmen aday olması mümkün olmazsa, bir başkası çıkar ama bu seçim yine Ekrem İmamoğlu adına kazanılır,” şeklinde konuştu.

CHP’nin erken seçim ve adaylık stratejisi, bayramdan sonra büyük mitinglerle sahaya taşınacak. Gözler şimdi hem açılacak dava sürecinde hem de CHP’nin toplayacağı milyonlarca imzada.