ODTÜ eylemleri, 18 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle başlayan protesto sürecinin üniversite gençliği öncülüğünde sürdürülmesiyle devam ediyor. Saraçhane protestoları sona erse de, genç eylemcilerin kitlesel eylemleri farklı bölgelerde sürerken, ODTÜ’de dün gece yaşanan polis müdahalesi geniş yankı uyandırdı. İşte Sosyal Medya’da Gündemi Sarsan Anlar’dan Biri

ODTÜ Eylemleri Sürüyor

Özellikle ODTÜ, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin aktif biçimde yer aldığı protestolar, Saraçhane eylemlerinin sürekliliğinde belirleyici olmuştu. Dün gece ODTÜ kampüsünde yaşanan müdahalede plastik mermi ve biber gazı kullanıldığı yönündeki iddialar, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı.

Müdahalenin ardından çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken, olaylara tanık olan birçok yurttaş polisin kullandığı gücün dozunu sorguladı. Kamuoyunda, orantısız güç kullanıldığına dair oluşan kanaat giderek yaygınlaşıyor.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ODTÜ’de öğrencilerin anayasal haklarını kullanarak demokratik protesto yapması suç değildir; asıl suç olan, gençleri plastik mermilerle hedef almak, biber gazıyla boğmak ve hukuksuz şekilde gözaltına almaktır. İktidarı protesto ederken ‘Andımız’ okuyan ODTÜ, Türkiye’nin geleceğidir.”

Bir diğer destek mesajı ise CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu’dan geldi. Erdoğdu, “Ankara’daki arkadaşlar, ODTÜ’den kötü haberler geliyor. Bir bakın Allah aşkına.” ifadeleriyle dikkat çekti.

ODTÜ eylemlerine katılan Öğrencilerin büyük çoğunluğunun anayasal haklar çerçevesinde barışçıl protestolarını sürdürdüğü belirtilirken, yaşanan müdahalenin ardından tepkiler büyüyor. Olaylara dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, görüntülerin kamuoyunda oluşturduğu etki gündemdeki yerini koruyor. ODTÜ eylemleri nasıl sonuçlanacak kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor.