Sözcü TV’ye Ekran Karartma Cezası

Sözcü TV ye Ağır Ceza

Sözcü Ekrem İmamoğlu protestolarını yayınlama ve yorumlarla ”Halkı Kin Ve Düşmanlığa Sevk etme suçlamasıyla karşı karşıya bırakıldı. Sözcü Ekranı 10 Gün Kararacak .

Sözcü TV, Cezayı Yargıya Taşıyacağını Duyurdu

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 19 Mart’ta Başlayan Ekrem İmamoğlu Protestolarını Canlı Yayınlayan Ve Yayın Sırasında Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Ettiği Öne Sürülen Sözcü TV Hakkında Ekran Karartma Cezası Verdi. Kanal, 10 Gün Boyunca Yayın Yapamayacak.

RTÜK’ün Geçtiğimiz Günlerde Televizyon Kanallarına Gönderdiği “Protestoları Canlı Yayınlamama” Talimatı, Yetki Sınırlarını Aşıp Aşmadığı Gerekçesiyle Hukukçular Ve Medya Kuruluşları Arasında Tartışmalara Yol Açmıştı. Sözcü TV Ve Bazı Diğer Yayın Organları Bu Talimatın Bağlayıcı Olmadığını Savunarak Uygulamayı Reddetmişti.

Lisans İptali Gündemde

RTÜK’ün Açıkladığı Kararda, Benzer Bir İhlalin Tekrarlanması Durumunda Sözcü nün Yayın Lisansının Tamamen İptal Edileceği, Yani Kanalın Kapatılmasının Gündeme Geleceği İfade Edildi.

Sözcü: Yargıya Başvuracağız

Sözcü Ekranlarından Yaptığı Duyuruda RTÜK Kararına İtiraz Edeceklerini, Cezayı Yargıya Taşıyacaklarını Ve İlk Aşamada Yürütmenin Durdurulması Talebinde Bulunacaklarını Bildirdi. Ceza Henüz Yürürlüğe Girmedi.

Fatih Altaylı’ya Da Uyarı

RTÜK’ün Son Açıklamaları Kapsamında, YouTube Üzerinden Yayın Yapan Gazeteci Fatih Altaylı’ya Da Lisans Alma Zorunluluğu Getirildi. Altaylı’nın 72 Saat İçinde Lisans Başvurusu Yapmaması Durumunda Hakkında Cezai Yaptırım Uygulanması Bekleniyor.